La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han presentat aquest matí de dijous la nova Estratègia Andorrana d’Educació Ambiental per a la Sostenibilitat, ‘Aprèn pel futur’, que el Govern va aprovar aquest dimecres. El text està elaborat de forma participativa amb els sectors, els agents implicats i els joves, i s’alinea amb els objectius internacionals, pirinencs i nacionals.

La primera estratègia ambiental del país té com finalitat que la ciutadania prengui consciència del potencial que té per a generar canvis. Calvó ha apuntat que “cada vegada resulta més evident que la implementació d’educació, formació, sensibilització del públic, accés públic a la informació, participació pública i cooperació internacional són fonamentals per a resoldre els reptes que presenta el canvi climàtic”.

Per la seva banda, la ministra Vilarrubla ha emfatitzat que “l’educació i capacitació dels infants i joves, i com a conseqüència, també de la població en general per a emprendre una acció responsable permet avançar cap al desenvolupament sostenible”.

L’estratègia representa el pas essencial d’Andorra per a la realització d’una estratègia d’educació global per al desenvolupament sostenible que cerca definir temes estratègics, àmbits i instruments de treball entorn de l’educació ambiental per a la sostenibilitat. Es tracta de concretar un pla d’acció que tingui en compte les realitats i necessitats del territori. Un pla d’acció viu i adaptable al transcurs del temps que permeti donar resposta a les demandes de diferents sectors de la població i posar en valor la professionalització i la tasca de l’educació ambiental per a valoritzar el patrimoni en tots els seus àmbits.

Així, i entrant al detall del document, aquest es divideix principalment en 9 accions concretes que s’han d’implementar en la seva globalitat en horitzó a l’any 2030. Tal com ha destacat Calvó totes les accions s’iniciaran a curt termini, com a mínim, entre el 2022 i el 2024.

– Accions per a afavorir la reconnexió dels joves amb la natura:

o Patis verds i saludables.

o Fent camí de l’escola a la natura.

o Programes de voluntariat ambiental intergeneracional.

– Accions per a fomentar el compromís dels joves:

o Passar a l’acció: els joves enfront de la crisi climàtica.

o La sostenibilitat com a eix transversal a l’escola.

o El material escolar, sostenibilitat dins i fora de l’escola.

– Accions per a enfortir l’intercanvi d’informació, la divulgació i la comunicació:

o Creació d’un portal d’educació ambiental.

o Fomentar i enfortir la comunicació i la divulgació.

o Revisió de l’estratègia d’educació ambiental per a la sostenibilitat.

En concret, i pel que fa a les dues primeres accions, Calvó i Vilarrubla han explicat que es començaran a implementar aquest mateix any. La primera acció té com objectiu transformar els patis en espais educatius més naturals, que eduquin i que ajudin en el creixement dels infants i joves. Així, els nous espais seran accessibles i inclusius i afavoriran les relacions igualitàries en qüestió de gènere, orígens culturals, capacitats i edats. En matèria de canvi climàtic, els patis actuaran també com a mitigadors del canvi climàtic.

Pel que fa a la segona acció planteja recuperar els camins propers de l’entorn de les escoles, en base a criteris pedagògics com una oportunitat de coeducació, convivència, descoberta, creativitat i d’activitat física. Amb això, l’entorn educatiu incorpora la perspectiva de la sostenibilitat i de la coeducació.

‘Clean up day’ amb més de 1.300 alumnes participants

Les ministres han anunciat l’aprovació de l’estratègia durant la ja tradicional activitat de recollida de residus i neteja d’espais naturals, ‘Clean Up Day’, que precisament va en sintonia amb els elements introduïts a l’estratègia de conscienciació als més joves sobre la sostenibilitat. En l’edició d’enguany hi prenen part un total de 1.386 alumnes de 14 centres escolars i les ministres s’han desplaçat fins a l’Escola Francesa de Santa Coloma per a col·laborar en l’activitat.

La iniciativa que es desenvolupa al país s’emmarca dins de la campanya europea ‘Let’s clean up Europe!’ i aprofitant que durant el mes de setembre es celebra el Dia Mundial de la Neteja ‘World Cleanup Day’. Té l’objectiu de conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura. A més de les ministres, també han acompanyat als alumnes el conseller del comú d’Andorra la Vella, Gerard Menardia, i la responsable de RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí.

A més dels alumnes de l’Escola Francesa de Santa Coloma, també han dut a terme accions de neteja els estudiants de l’Escola Francesa de la Massana; l’Àgora International; l’EAMPE la Massana; l’EASE Ordino; l’EAMPE Pas de la Casa; l’Escola francesa Pas de la Casa; el Col·legi Maria Janer; el Col·legi Sant Ermengol; l’EAMPE Canillo; la Sagrada Família; l’EAMPE Escaldes-Engordany; el Col·legi Maria Moliner (Primària) i el British College.

La campanya és la vuitena vegada que se celebra al país de la mà del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, a través d’Andorra Sostenible. Per quart any consecutiu les jornades compten amb la participació activa d’Andorra Telecom amb la distribució d’armilles commemoratives i de guants per a dur a terme la recollida.