Continua l’agenda bilateral de Maria Ubach a l’Assemblea General de les Nacions Unides

L’agenda de reunions bilaterals de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reprès aquest dimecres amb el seu homòleg de Kirguizistan Zheenbek Kulubaev, amb qui ha intercanviat experiències sobre iniciatives conduïdes per aquest país en el marc del grup d’amics dels països muntanyosos de les Nacions Unides, que presideix el país d’Àsia Central i han acordat impulsar la cooperació en aquest àmbit i col·laborar en iniciatives per fer a visibles les conseqüències del canvi climàtic en les zones de muntanya.

Maria Ubach, que va participar el passat dilluns en un esdeveniment sobre la temàtica de les muntanyes coorganitzat per aquest país, ha convidat a participar en els esdeveniments impulsats per Andorra que es preveuen celebrar en el marc de la Cimera del Canvi Climàtic, COP27, a Egipte, a començaments del mes de novembre.

En la reunió mantinguda entre la ministra Maria Ubach i el ministre d’Afers Exteriors de Sèrbia, Nikola Selaković, s’ha tractat de la situació en els Balcans i de la cooperació entre els dos països en l’estratègia per a l’acció climàtica en les zones de muntanya, donat que el país balcà és membre de l’Aliança de les muntanyes de la FAO. Així, els dos ministres han acordat explorar vies de cooperació en aquest àmbit i s’han instat a impulsar accions conjuntes en el marc de la COP27.

Ubach també ha pogut compartir amb Selaković, l’avançament de les negociacions amb la Unió Europea per a l’Acord d’Associació i l’agenda prevista per als pròxims mesos.

De la mateixa manera, la ministra Maria Ubach ha compartit amb el ministre d’Afers Exteriors búlgar, Nikolay Milkov, l’agenda europea i l’oportunitat que representa per a Andorra signar l’Acord d’Associació amb la UE per al desenvolupament econòmic i social del país.

En la trobada mantinguda aquest dimecres, Ubach i Milkov, han acordat impulsar els treballs per a signar un Conveni de no doble imposició entre els dos països i han celebrat la col·laboració existent en matèria de turisme de neu i muntanya. En aquest sentit, Ubach ha proposat al ministre de seguir el treball per a reforçar la cooperació entre les estacions d’esquí d’ambdós països.

Ubach ha tractat les relacions amb Singapur amb el ministre d’Afers Exteriors, Vivian Balakrishnan, amb el qual han celebrat els vint-i-cinc anys de relacions diplomàtiques entre els dos països i han explorat possibles àmbits de cooperació bilateral i multilateral.

L’agenda bilateral de la ministra ha continuat amb la reunió amb el ministre d’Afers Exteriors de Saint Kitts and Nevis, Denzil Douglas, amb els quals han celebrat la signatura de les relacions diplomàtiques duta a terme aquest mateix dimecres.

Finalment, la ministra Maria Ubach ha tractat les relacions bilaterals i la cooperació entre Andorra i Panamà amb la titular d’Exteriors d’aquest país, Erika Mouynes.