Nova empenta a la secció esportiva de l’ACA CLUB

Presentació de la temporada del pilot Frank Porté aquesta setmana (ACA CLUB)

La secció esportiva de l’ACA, en el marc de la celebració de l’Assemblea General Ordinària d’aquest dimarts, a les instal·lacions del Club, confirma que els objectius marcats per a l’any 2023 pel que fa al vessant esportiu de l’entitat s’han complert amb èxit. Enric Tarrado Vives, president de l’ACA, afirma: “La cultura de l’esforç és el valor que defineix aquesta etapa de la Comissió Esportiva de l’ACA. Hem aconseguit celebrar les dues proves reina de casa nostra, la Pujada Arinsal i el Ral·li d’Andorra Històric, i vam acollir dos esdeveniments internacionals: el GT TOUR Cevennes · Roussillon i el Ral·li Transpyrénéenne”.

“I també hem continuat donant suport als joves talents nacionals mitjançant el programa Joves Pilots. Ara bé, des de l’inici del nostre mandat sabíem que la secció esportiva tenia un punt de partida impecable per a continuar treballant i potenciant l’esport del motor perquè tingui un impacte econòmic positiu en el territori. És per això que decidim recuperar l’estructura tècnica inicial de la Comissió, amb un president, Toni Santacreu, i la incorporació de Joel Capdevila a càrrec de la gestió tècnica”.





Comissàries i comissaris FIA: formacions

Una de les novetats que va introduir la nova Comissió Esportiva a final de l’any 2023 va ser l’acord signat amb la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme (RFEdA), que, entre altres aspectes, recull un acord de col·laboració per a fomentar la formació dels oficials FIA.





Fites 2023

El calendari 2023 de l’ACA constava d’un total de quatre proves a la territori nacional. Al juny es va celebrar la Pujada Arinsal (Course de Côte Arinsal – Andorre) al traçat de la carretera CS-520 a l’estació d’esquí d’Arinsal (Pal Arinsal Grandvalira Resorts), i al setembre es va disputar el Ral·li d’Andorra: l’edició 52 de la prova més antiga organitzada per l’ACA va tenir epicentre a Andorra la Vella.

Pel que fa a les proves internacionals, es van organitzar dos esdeveniments al territori: el GT TOUR Cevennes · Roussillon i el Ral·li Transpyrénéenne.





La Comissió Esportiva treballa en una agenda molt intensa per al 2024

La Comissió Esportiva ha engegat diferents projectes per tal d’optimitzar els recursos disponibles, digitalitzar procediments i posar a l’abast de manera senzilla i ràpida tota la informació referent als esdeveniments esportius que lidera. En aquest sentit, s’ha publicat un nou Reglament de llicències i un nou Reglament de vehicles històrics. Aquest any també es publicarà un nou lloc web de la Comissió Esportiva, que inclourà una remodelació de les pàgines web de les dues proves nacionals.





CALENDARI ESPORTIU 2024

Superpujada Arinsal i 53è Ral·li d’Andorra Històric

A començament de 2024, la secció esportiva d’ACA CLUB va organitzar el primer esdeveniment social de la temporada 2024: l’AUTO-SKI, una cursa combinada que uneix dues de les grans passions del país: esquí i cotxes.

Les dues proves clàssiques es mantenen al calendari amb moltes novetats. En el cas de la Pujada Arinsal (14, 15 i 16 de juny), serà puntuable per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i també per al Campionat d’Espanya de muntanya.

D’altra banda, una altra edició del Ral·li d’Andorra Històric tancarà el calendari de les proves organitzades per la Comissió Esportiva, els dies 27 i 28 de setembre.

El final del calendari 2023 va estar marcat per les proves de gel i neu, les GSeries i el mític Trofeu Andros, esdeveniments l’organització dels quals l’ACA comparteix amb el Circuit Andorra – Pas de la Casa. L’Andros, però, ja no ja hi serà el 2024.

Pel que fa a les proves de caire internacional que passaran pel territori andorrà durant l’any 2024, el dia 2 de maig es disputarà el Millesim GT Tour Andorre Cévennes-Roussillon, quarta edició del ral·li turístic belga i que per tercera vegada ha triat el Principat per a disputar-hi un dels trams. I el 30 de maig arriba a Andorra el Ral·li des Princesses Richard Mille, la versió femenina del Tour Auto, que en la 23a edició ha triat com a punt final el Principat, amb un tram que es disputarà al coll d’Ordino.

Tarrado comenta: “Som conscients que la secció esportiva està treballant per a consolidar un campionat nacional d’automobilisme, cosa que afegiria una prova més al calendari i, segurament, permetria recuperar una de les mítiques pujades que es feien anys enrere a Sant Julià de Lòria. També estem treballant conjuntament amb la FIA per a aplicar als nostres esdeveniments esportius les certificacions mediambientals. Som conscients que ens hem d’adaptar a les noves exigències de les competicions esportives, que evolucionen cap a models més sostenibles”.

A més, “també estem pendents de la cita de l’octubre d’aquest any, quan se celebraran els FIA Motorsport Games 2024 a València, les olimpíades del món del motor, en què Andorra tindrà una representació en motorsport digital i en real. Aquest projecte ens fa una il·lusió especial”.





ACA eSports

ACA eSports és un projecte digital de l’ACA que pretén impulsar els esports electrònics a Andorra, formar una nova generació de pilots digitals, competir en l’àmbit internacional i promoure la pràctica ètica, responsable i saludable dels videojocs.

El projecte ACA eSports ha viscut el darrer any un creixement accelerat. El projecte es va presentar al març de 2022.

La incorporació d’Andorra la Vella ha impulsat el trasllat de la iniciativa a la capital, amb les noves instal·lacions de l’ACA eSports Center, tant per a la secció formativa (ACADEMY) com per a l’equip (TEAM). A partir del març de l’any passat el projecte ocupa més de 120 m2 a la seu social de l’ACA, cosa que ha suposat millorar les instal·lacions, tant quant a superfície com a tecnologia.

A més de les noves instal·lacions, el projecte ha crescut pel que fa a l’àrea formativa. L’ACADEMY ha passat a 18 esportistes i ha incorporat dos professionals més a l’staff, un enginyer d’adquisició de dades i un nou responsable d’operacions.

El TEAM, que incorpora 5 esportistes digitals, ha competit en un total de 3 campionats internacionals durant el 2023, i ha guanyat el darrer. A final de temporada, i després d’un campionat intern entre integrants dels grups ACADEMY i el TEAM, aquesta temporada 2024 l’equip s’ha renovat amb dos nous integrants, que han pujat des de la part formativa del projecte. L’staff de professionals del projecte ha traçat un calendari de 2 campionats internacionals i 2 competicions de resistència per al 2024.

Durant el 2023 el projecte va continuar creixent. Dos pilots van representar Andorra en diferents esdeveniments internacionals, com ara la primera setmana olímpica d’eSports celebrada a Singapur, organitzada pel Comitè Olímpic Internacional, i la participació d’un pilot d’ACA eSports en el festival de gaming més gran d’Espanya, la Dreamhack, a València.

Pel que fa a l’ACA eSports, el Club està treballant activament per a aconseguir el finançament per a desenvolupar l’Andorra Street Circuit, un circuit digital d’automobilisme que té com a escenari els carrers d’Andorra la Vella, dissenyat per a la plataforma Assetto Corsa.





Programa d’hibridació

Durant l’any 2024, la Comissió Esportiva, i en concret el projecte ACA eSports, han creat un programa d’hibridació per a donar suport al pilot andorrà Frank Porté, el primer pilot que tindrà un programa de motorsport real i digital en la disciplina d’F4. Durant aquest any competirà en el prestigiós campionat francès FFSA F4 i també ho farà en el campionat regional d’F4 a la plataforma iRacing, organitzat per la FIA.

Tarrado conclou: «ACA eSports és un projecte capdavanter no tan sols al país, sinó que fins i tot en el context de les federacions automobilístiques i dels clubs d’arreu del món, fet que sempre posa en valor la FIA. No hi ha antecedents d’un projecte d’aquesta magnitud en sim racing, qüestió que és reconeguda en diferents àmbits internacionals. Promocionem els valors de l’esport, democratitzem l’accés al motorsport, estem col·laborant amb la FIA en la construcció de coneixement i portem el nostre país a un àmbit de promoció i reconeixement mai experimentat abans. Aquests anys de desenvolupament del projecte també ens han permès guanyar molta experiència i tot aquest coneixement ens ha permès treballar en el desenvolupament d’un nou projecte d’eSports, adreçat a les dones i que ben aviat veurà la llum».