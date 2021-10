Nova emissió internacional de deute per 175 milions d’euros amb un venciment a 20 anys

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha presentat aquest dimecres el resultat de la segona emissió internacional de deute del Principat d’Andorra, que es va obrir ahir dimarts al matí i es va tancar el mateix dia a la tarda amb la col·locació de tota l’emissió de 175 milions d’euros. A diferència de la primera operació internacional del país, que es va fer a l’abril d’enguany i en la qual també es van col·locar la totalitat dels 500 milions d’euros, aquesta és una emissió de deute privada

El tipus d’interès és de l’1,75% i té un venciment de 20 anys. Un fet que, tal com ha destacat Jover, suposa un canvi significatiu en relació amb les emissions anteriors, ja que amb el venciment de 20 anys –convertint-se en l’emissió de més durada de la història d’Andorra– la maturitat mitjana del deute andorrà se situa en 6,9 anys, superant la que hi havia fins ara de 4,2 anys.

Així, s’assoleix la xifra de maturitat més alta de la història del país. A títol comparatiu, el ministre s’ha referit a la primera operació internacional, amb un tipus d’interès de l’1,25% i un venciment de 10 anys, o a la darrera emissió de deute nacional, que es va fer a 5 anys amb un interès de l’1,75%.

L’operació s’ha llançat en una emissió única de 175 milions d’euros, distribuint-se, 49 milions d’euros directament entre els bancs andorrans; 20 milions d’euros per a un grup format per inversors alemanys, finlandesos i danesos; 1 milió d’euros per a un grup alemany; 5 milions d’euros per a un grup austríac; 10 milions d’euros a Itàlia; 40 milions d’euros a Israel; i 50 milions d’euros pel francès.