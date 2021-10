Selecció dels coordinadors de les activitats que es programaran durant ‘La cultura no s’atura’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha informat aquest dimecres al Consell de Ministres de la selecció oficial dels coordinadors i coordinadores que programaran les activitats que s’impulsaran sota el marc de ‘La cultura no s’atura’ 2021/2022. Un cop tancat el període previst per a la presentació de candidatures es van presentar un total de 11 propostes, per a cinc llocs de coordinació.

Finalment, i després de la valoració de cadascuna de les candidatures, s’ha decidit atorgar la candidatura a les següents personalitats:

– Paul-Alexandre Nicolas com a coordinador del sector d’arts plàstiques i visuals.

– Meritxell Díaz com a coordinadora del sector d’arts escèniques.

– Maria Cucurull com a coordinadora del sector de lletres.

– Hèctor Mas com a coordinador del sector d’audiovisuals.

– Antoni Gibert com a coordinador del sector de música.

Un cop seleccionats, els coordinadors i les coordinadores podran demanar la informació complementària que considerin necessària per a la valoració de les propostes artístiques per seleccionar els projectes que participaran al programa.

‘La cultura no s’atura’ és un programa d’activitats culturals conjuntes del Ministeri de Cultura i Esports i els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany que engloba els principals sectors culturals per contribuir a dinamitzar la vida cultural andorrana i ser un suport decidit i efectiu als diversos sectors culturals del país.

El projecte distribueix de manera equilibrada en el territori nacional l’activitat cultural, amb l’objectiu principal de promoure i donar suport al teixit cultural andorrà i proporcionar als nostres conciutadans propostes de qualitat per al seu gaudi intel·lectual.