Nou pas endavant per a incrementar el parc d’habitatge públic

Projecte per a la creació d’habitatge de lloguer a preu assequible a Ribasol (SFGA)

El Consell de ministres ha adjudicat la reforma de sis edificis adquirits pel Govern per a destinar-los a pisos de lloguer a preu assequible per un import global de 14,38 milions. Aquestes reformes s’afegeixen a les construccions o reformes de pisos que es destinaran al parc públic d’habitatge i que ja estan en curs d’execució, com els 26 pisos que hi haurà a l’antic Hotel Àrtic d’Andorra la Vella i que estaran enllestits a la primavera, i els 44 que s’estan construint als terrenys de la Borda Nova d’Andorra la Vella.

Durant el 2024, s’hauran de licitar els treballs de reforma de l’edifici Font de Ferro d’Aixovall per a adequar-hi 17 pisos, i la construcció d’un edifici a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany on s’oferiran 35 habitatges per a nodrir el parc públic d’habitatges de lloguer assequible. Caldrà, a més, afegir la rehabilitació de l’edifici del carrer Doctor Palau,12, el concurs per la reforma del qual ha quedat desert.





L’import desglossat dels treballs adjudicats avui divendres és el següent:

-Edifici Pellicer (Canillo) 1.540 m2 – 1.963.036,16€ – 23 habitatges – CEVALLS – execució: 12 mesos

-Carrer René Baulard, 9 (Encamp) – 1.761 m2 – 2.127.950,71€ – 20 habitatges – Progec execució: 15 mesos

-Ribasol (Arinsal) – 2 edificis – 5.212 m2 – 7.959.993,52€ – 70 habitatges – UTE Pidasa – Progec execució: 18 mesos

-C. Roureda de Sansa, 8 Andorra la Vella – 961m2 – 1.307.671,75€ – 14 pisos – Progec – execució: 12 mesos

-C. Verge Canòlich, 102 Sant Julià de Lòria – 465 m2 – 1.022.080,40€ – 4 pisos – Locubsa – execució: 12 mesos

El Govern també ha adjudicat avui divendres l’adequació dels baixos de l’Hotel Àrtic (carrer Tobira, 11) per a ubicar-hi les noves dependències del Departament de Joventut a l’empresa Construccions Mariné per un import de 344.738,07 €.