Projecte de llei per a incrementar l’IPC a tots els salaris situats entre el mínim i el mitjà

La ministra Conxita Marsol en la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació (SFGA)

El Govern ha acordat tramitar aquest divendres un Projecte de llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania per a fixar un increment salarial equivalent a l’IPC a totes les mensualitats situades entre el salari mínim i el salari mitjà. La mesura s’ha exposat prèviament als grups parlamentaris amb la vocació que s’entri a tràmit la setmana vinent, primera setmana de gener.

La mesura complementarà la decisió governamental comunicada abans de Nadal al Consell Econòmic i Social d’apujar el salari mínim un 7%, un valor situat més de dos punts percentuals per sobre de l’IPC (les darreres previsions situen l’índex de preus de consum per sota del 5%). En concret, el salari mínim queda establert en 7,94 €/ hora; 63,52 €/ dia, i 1.376,27 € mensuals.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que avui ha exercit de portaveu del Govern, ha explicat que la decisió de fixar per llei els increments salarials més enllà del salari mínim es pren per a garantir el poder adquisitiu dels ciutadans, un cop patronal i sindicats han comunicat al Consell Econòmic i Social que no han pactat un acord. Amb tot, ha destacat la bona harmonia existent i que confia que els avenços assolits enguany es materialitzin el 2024 en una concertació entre patronal i sindicats i que s’arribin a establir convenis sectorials.