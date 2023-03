Myandbank permetrà la inversió en fons Vanguard a partir de 150 euros

Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank i Carlos Aso, CEO del grup Andbank (Andbank)

Myandbank, el banc 100 % digital d’Andbank, ha presentat avui dijous, en roda de premsa, el seu primer servei d’inversió: quatre carteres de fons indexats, adaptades a diferents perfils de clientes y compostes per fons de les gestores internacionals Vanguard i iShares. Vanguard és una de les gestores d’inversió més gran a nivell mundial.

La inversió en aquestes carteres es podrà fer a partir de només 150 euros i amb les comissions més baixes del mercat: 0,30% de gestió i 0,20% de custodia (IGI inclòs). Segons Carlos Aso, CEO del grup Andbank, “volem democratitzar la inversió amb comissions baixes per a així generar més rendibilitat ”.





4 carteres diferenciades per perfil de risc

Myandbank proposa quatre carteres en base al perfil de risc de cada inversor: Pista Verda, risc baix; Pista Blava, risc mig-baix; Pista Vermella, risc mig-alt i Pista Negra: risc alt. Un qüestionari que es farà online, determinarà en uns minuts quina és la cartera que millor s’adapta segons les necessitats i la tolerància al risc de cada client.

Marta Bravo, Directora General Adjunta d’Andbank, destaca que, “amb les carteres de fons, Myandbank fa un pas més en posar a l’abast dels clients d’aquest nou canal digital una solució d’inversió diversificada, amb productes exclusius de mercat, gestionats per professionals i adaptats a les seves necessitats”. A més, conclou “amb uns costos mínims, el que significa més rendibilitat per al client”.

Les aportacions podran ser puntuals o periòdiques i el client podrà escollir la freqüència de les transferències o aportacions. Així mateix, si les aportacions al compte de la carteres són inferiors a 150 euros, els diners s’aniran acumulant fins que s’arribi a aquesta xifra, moment en el qual es farà la inversió. El cobrament de les comissions aplicades es fa trimestralment al compte d’efectiu vinculat a la cartera de fons indexats i el rebalanceig és sistemàtic, es a dir, les carteres ajustaran la seva composició a l’evolució del mercat per tal que sempre mantingui el nivell de risc que s’ha assignat al client.

Actualment, Myandbank ja té més de 7.000 comptes oberts i operatius i és l’única entitat que disposa de Bizum a Andorra. Pel que fa a les operacions amb Bizum, des del seu llançament a final de novembre de 2023, s’han efectuat més de 15.000 operacions per un import de més de 1.500.000 euros. Myandbank es un banc 100% online, i per ser client d’aquesta entitat no cal tenir prèviament un compte a Andbank.

L’entitat ofereix un compte totalment gratuït, sense comissions, que permet domiciliar qualsevol rebut, ofereix Bizum i transferències nacionals i internacionals gratuïtes. També incorpora un compte remunerat al l’1% fins a 30.000 euros.

A més, Myandbank ha decidit ampliar fins al 30 d’abril la seva Campanya Amic per la qual el client pot guanyar fins a 200 euros, només pel fet de distribuir un “codi amic” a un màxim de 10 amics o familiars que es donin d’alta i activin el Bizum del seu compte. Per la seva part, el nou client que faci ús del codi, també guanyarà 20 euros.

Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per a donar-se d’alta. Així mateix, té a disposició dels interessats un correu electrònic al qual poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.





Sobre Myandbank

Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank, les inversions i els estalvis dels quals a Myandbank estan protegits pel Fagadi.

El nou banc digital és l’única entitat que compta amb Bizum a Andorra. Bizum és una solució digital que permet pagar de mòbil a mòbil de manera immediata als usuaris que disposin d’ella. També, inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat a l’1 % fins a 30.000 euros i targeta de dèbit gratuïta.

La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es pot seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank (@Myandbank).