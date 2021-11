Les escoles bressol d’Andorra la Vella celebren el Dia mundial de la Infància

Els infants de les escoles bressol d’Andorra la Vella (Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma) s’han avançat a la celebració del Dia mundial de la Infància que se celebrarà demà dissabte 20 de novembre, vestint-se avui divendres de color blau. El Comú d’Andorra la Vella se suma així als actes de celebració del dia dels infants promogut per l’UNICEF amb la campanya ‘Go blue’. La consellera de Social, Meritxell Pujol, ho ha comprovat durant la visita als Serradells de l’escola bressol Conxita Mora Jordana.

Durant tota la setmana, els escolars de la parròquia, a més, han rebut els dos testos per plantar llavors d’herbes aromàtiques produïts amb motiu de l’inici de la campanya ‘Andorra la Vella, cuidem-la’ engegada recentment per fomentar que la parròquia és de tots i que tenir-ne cura, com en el procés de cuidar una planta, és una responsabilitat compartida. El Comú vol, d’aquesta manera, implicar també els més menuts en l’estima i respecte de la parròquia. Aquest és un dels valors que es transmet durant el projecte del Consell d’Infants, en el qual estan implicades totes les escoles de primària d’Andorra la Vella, que celebrarà la sessió constitutiva d’aquest curs escolar el proper dimarts 23 de novembre.

El foment dels hàbits saludables és també un dels eixos vertebradors d’aquesta campanya amb motiu del dia mundial de la infància. Així doncs, aquesta setmana s’ha organitzat una xerrada telemàtica amb la dietista Berta Jiménez adreçada als pares i mares dels infants inscrits a les escoles bressol per donar a conèixer els menús oferts, afavorir els bons hàbits alimentaris i el consum d’aliments de proximitat. Durant la setmana s’han ofert, a més, berenars saludables als espais de lleure comunals (el casal d’infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma).

Demà, dia mundial de la infància, el Comú d’Andorra la Vella col·labora en l’activitat And-Xic-Menú promoguda pels alumnes de nutrició de l’escola Vattel amb el suport de l’UNICEF i l’Associació de ramaders i productors d’Andorra. Entre les 12 i les 17 hores, el Parc Central serà l’escenari d’una gimcana infantil i també es posaran a la venda menús saludables i sostenibles. La recaptació es destinarà a UNICEF, i a les associacions AUTEA -del trastorn de l’espectre autista d’Andorra- i AMMA -de malalties minoritàries.