Les baixes per Covid-19 deixen de ser considerades accident laboral

Les baixes per Covid-19 han deixat de ser considerades com a accident laboral des del passat 1 de juliol, segons ha informat el Consell d’Administració de la CASS mitjançant un comunicat de premsa. D’aquesta manera, tant la baixa per diagnòstic de SARS-CoV-2 com per aïllament forçós en aplicació del procediment d’actuació per a evitar la propagació de la Covid-19 han passat a tenir consideració de risc malaltia comuna. Així s’estipula, segons la nota de premsa de la CASS, en la Llei 17/2021 de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

El Consell d’Administració de la CASS ha validat, en la reunió celebrada aquest dimarts, l’acreditació d’un professional especialista en medicina familiar i comunitària. Alhora, desestima acreditar un metge especialista en cirurgia plàstica reparadora en considerar que hi ha “cobertura suficient” al país.

D’altra banda, el Consell d’Administració ha nomenat al doctor Francesc Martin, membre de l’Àrea de Control Sanitari, com a representant de la CASS a la taula nacional de salut mental i addiccions. Martin s’incorporarà en aquesta taula de recent creació, “aportant la seva experiència en aquest àmbit”.