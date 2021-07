Un estudi de la UdL augura un increment dels incendis forestals al sud dels Pirineus

Un estudi de la Universitat de Lleida augura que els incendis forestals es poden incrementar als Pirineus al llarg dels anys vinents, si la temperatura mitjana de l’estiu arriba a pujar 3 graus per damunt dels cops de calor actuals, que qualifiquen de “marge de seguretat”. En el treball hi ha participat el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i hi han col·laborat la UNED, la Universitat Nacional d’Austràlia i la Universitat de Western Sydney, tot basant-se en la variació de la humitat del combustible vegetal i el dèficit de pressió de vapor.

L’objectiu que s’han marcat és “quantificar quin augment del canvi climàtic converteix en inflamables els ecosistemes que actualment no cremen“, segons ha dit el professor de la UdL i de la Southwest University of Science and Technology (Xina), Víctor Resco de Dios, que encapçala l’article. L’equip afirma que han mesurat “les variacions d’humitat tant del combustible viu (plantes) com del mort (branques i fullaraca) en sis indrets del Pirineu i en altres arboredes de pins de Catalunya”. En aquest sentit, reconeixen que la recerca s’ha centrat en la part més meridional del Pirineu català (Alt Urgell i Solsonès), on anteriorment ja hi ha hagut incendis importants, i en algunes comarques que ja queden força lluny de la serralada, com són el Segrià i la Conca de Barberà.

El dèficit de pressió de vapor (VPD) és una variable que “indica el poder que té l’atmosfera per a assecar el combustible”, explica Resco. Per la seva part, el marge de seguretat “fa referència a la diferència que hi ha entre la humitat als Pirineus i l’associada a grans incendis als boscos mediterranis que l’envolten”, com són els del Prepirineu i l’interior de Catalunya, que són els que han estudiat. L’equip l’ha quantificat entre 0,5 i 1,5 kPa (quilopascals).

Risc en funció del grau d’humitat

L’estudi ha comprovat que la variació de la humitat del combustible mort, amb grans quantitats d’aquest material a molts boscos, “pot assolir llindars crítics de sequedat més enllà del marge de seguretat i experimentar grans incendis després de només lleus augments del dèficit de pressió de vapor”, segons recullen a les conclusions.

El professor conclou que “l’evolució actual de canvi climàtic, considerant les mesures que s’estan prenent per a frenar emissions a l’atmosfera, és que l’augment de les temperatures a escala global sigui de 3 °C, xifra que per a la Mediterrània vol dir que els termòmetres pujaran uns 5 ºC. “Un fet que el porta a concloure que hi pot haver “grans incendis als Pirineus”, afirma. Tot i això, admet que “el contingut d’humitat de combustible viu pot modular la resposta”.