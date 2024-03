L’economia d’Organyà, castigada per culpa de l’aeroport

Un parapent sobrevolant el terme d’Organyà (Ajuntament d’Organyà)

L’aeroport no ha estat una oportunitat de creixement per a tot el territori. L’impacte en l’economia d’Organyà ha estat demolidor, ja que els vols comercials han obligat a restringir notablement la principal font d’ingressos de la zona, el parapent. Els habitants de la zona havien trobat en el parapent una via d’oportunitats, ja que les muntanyes s’havien convertit en un punt de referència per als millors especialistes mundials. Però tot ha canviat amb els vols comercials, perquè en les maniobres d’aproximació travessen justament la zona de pràctica.

Una hora abans de l’arribada dels vols es restringeix la pràctica de parapent, amb el consegüent perjudici. I els resultats són catastròfics. De les tres escoles de vol del poble, una ja ha abandonat. “Aquesta restricció ens ha aturat per complet, hem perdut moltes hores de treball i molts alumnes no poden venir”, segons el director d’Organyà Experience, Xavier Casas.

Segons informa AndorraDifusió, la situació s’estén també a les botigues especialitzades que s’havien obert, ja que només en queda una i obre exclusivament els dissabtes. I també ha afectat altres negocis.

L’alcalde d’Organyà, Celestí Vidal, explica que ha afectat “apartaments turístics, pisos de lloguer, restaurants, comerços…”. L’Ajuntament ha apostat molt fort per a millorar les instal·lacions, destinant-hi uns 450.000 euros, molts diners per a un poble de 900 habitants. I ara se senten “enganyats”.

Des d’Aeroports de Catalunya són conscients del problema i asseguren que s’estan buscant solucions que permetin la convivència de totes dues activitats. La clau és disposar d’un controlador aeri permanent a l’aeroport, però això depèn de les autoritats aeronàutiques espanyoles.

Precisament per Setmana Santa comença la temporada alta per a aquesta activitat i per a la zona seria la millor notícia que la solució arribés abans de l’estiu.