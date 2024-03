Les pel·lícules en català assoleixen 6.585 espectadors a les sales dels Cinemes Illa el 2023

La ministra de Cultura, Mònica Bonell i Josep Segura de Cinemes illa Carlemany (SFG)

Les quinze pel·lícules en català projectades l’any 2023 als Cinemes Illa Carlemany han assolit un total de 6.585 espectadors. Aquestes dades validen la iniciativa engegada entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i aquestes sales amb l’objectiu de promoure la llengua catalana. Per aquest motiu, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, i el director general d’Illa Carlemany, Josep Segura, han anunciat la revalidació de l’acord, signat l’any passat, que permet que l’entrada per als films que s’emeten en la llengua oficial del país estigui subvencionada per l’executiu i tingui un cost reduït per als espectadors de 4,20 euros.

La ministra Mònica Bonell ha assegurat que “aquestes dades demostren que el nou model funciona i és tot un èxit, ja que el nombre d’espectadors s’ha més que triplicat”. El model anterior de promoció consistia a emetre invitacions i l’any 2022 es van repartir 2.050 invitacions per a dotze pel·lícules durant tot l’any. Per la seva banda, Josep Segura ha posat en relleu la importància de “col·laborar amb el Govern perquè es pugui veure cinema en català a Andorra”.

Durant el 2023 s’han emès les pel·lícules següents: Super Mario Bros, la pel·lícula; Un cel de plom; Spider-man, creuant el multivers; Indiana Jones i el dial del destí; Detectiu Conan; Elemental; Barbie; Tortugues Ninja, caos mutant; Creatura; Trolls 3; Saben aquel; El mestre que va prometre el mar; Doraemon; La imatge permanent, i Wish. Les pel·lícules que han registrat més espectadors han estat les de públic familiar.

En aquest sentit, Mònica Bonell ha remarcat que “és important assegurar l’accés dels infants del país als continguts d’entreteniment en la seva llengua materna. Però també cal garantir que els nens que no parlen català a casa, puguin accedir a continguts en la llengua oficial del país i, així, assegurar-ne el seu coneixement i ús, també en espais d’oci”.

El pressupost per al 2024 preveu una partida de 50.000 euros per a la promoció del cinema en català, un import més elevat que el de 2023 (31.278 euros) donat que l’acord s’aplica des de l’1 de gener i, per tant, es preveu estrenar més títols i consolidar el model de promoció actual. Enguany ja s’han estrenat cinc pel·lícules: I les fonts van parlar; Patrick; Canigó 1883; Corre, tigre, corre! i Kung Fu Panda 4, que continua en cartellera, i està previst que durant l’any se n’estrenin de noves.