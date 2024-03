La Volta: Schultz s’avança a tothom a Sant Feliu de Guíxols

Nick Schultz (Israel-Premier Tech), líder del primer dia de la Volta (La Volta)

Els 175 ciclistes participants en aquesta 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya han donat aquest dilluns el tret de sortida des de Sant Feliu de Guíxols, preparats per a afrontar un recorregut de 173,9 quilòmetres amb sortida i arribada a la ciutat empordanesa. El traçat trencacames pel massís de les Gavarres incloïa els passos per l’Alt de la Ganga (3a categoria), l’Alt dels Àngels (2a categoria) i l’Alt de Sant Grau (2a categoria), aquest últim coronat a tan sols 20 quilòmetres de la línia de meta, que feien d’aquesta una jornada inicial on tot podia passar.

Alex Baudin (Decathlon Ag2r La Mondiale), Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Kenny Elissonde (Cofidis), Ådne Holter (Uno-X Mobility) i Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) han estat els protagonistes de l’escapada del dia, fet que li ha valgut al francès Kenny Elissonde el primer liderat de la classificació de la muntanya d’aquesta Volta, i al basc Mikel Bizkarra, el premi al més combatiu de la jornada.

El pilot, empès per l’equip UAE Team Emirates de Tadej Pogačar, ha atrapat al grup abans de l’últim ascens del dia, i l’Alt de Sant Grau, on han lluitat per a dominar les primeres posicions tant en el seu ascens com en el seu descens. Amb tot, el moviment que ningú ha pogut controlar ha estat el de Nick Schultz (Israel-Premier Tech), que s’ha anticipat al pilot a l’últim quilòmetre ja dins els carrers de Sant Feliu de Guíxols. Tadej Pogačar en persona ha arrancat en els darrers 300 metres per a atrapar el moviment de l’australià, que finalment ha pogut celebrar el triomf in extremis per a convertir-se en el primer líder de la Volta a Catalunya 2024.

La cursa celebra aquest dimarts 19 de març la seva segona etapa, una jornada de muntanya de 186,5 quilòmetres amb sortida des de Mataró i arribada en altura a l’estació de muntanya de Vallter, a Setcases (Vall de Camprodon). Un repte d’altura al cim ciclista de Catalunya que servirà per a començar a definir la classificació general de la cursa entre els grans favorits.