Un jove reincident, navalla en mà, és detingut per diferents delictes

La Policia va detenir aquest passat divendres, a la nit, a Andorra la Vella, un jove de 22 anys que va intentar atracar a punta de navalla un grup de persones al passeig del riu. El jove va exigir, primer, drogues i, posteriorment, diners. Va acorralar contra un dels bancs del passeig una de les persones que formaven part del grup amenaçant-la de mort amb una navalla amb una fulla de 8 centímetres i, tot seguit, va esgrimir-la contra un altre membre del grup repetint les amenaces.

Quan un d’ells li va plantar cara, el jove va marxar, però la Policia el va localitzar uns minuts després. En el moment de controlar-lo, va resistir-se amb força, va intentar agredir els agents, i els va insultar i amenaçar en reiterades ocasions. Per tot plegat, se’l va arrestar com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni, per robatori amb violència en grau de temptativa; contra la llibertat, per amenaces; contra la seguretat col·lectiva, per portar una arma blanca; contra la funció pública, per resistir-se i desobeir els agents, i contra l’honor, per injúries.