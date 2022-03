La sostenibilitat és molt més que tenir cura de l’entorn

La utilització del terme sostenibilitat s’ha generalitzat, però en general la gran majoria de les persones desconeix exactament què significa i com fer per portar una vida d’acord amb els criteris més bàsics de la sostenibilitat.

Un neologisme solidari

Per començar, és important destacar que sostenible no només s’ha d’aplicar a una acció o un producte que no fa malbé al medi ambient, sinó que les seves implicacions són molt més àmplies ja que abasten no només el present, sinó també les conseqüències que els actes que realitzem avui puguin tenir en el futur.

Fins fa molt poc l’enorme majoria de les persones, les empreses i fins i tot els governs es dedicaven a progressar, sense tenir en compte les implicacions que els seus actes tenien sobre els altres. En contraposició va néixer aquest concepte, que pretén que els recursos que tenim no s’esgotin, es protegeixi la naturalesa i que tothom tingui les mateixes oportunitats.

La sostenibilitat és l’acte de desenvolupar una necessitat present i actual, sense comprometre la capacitat que tindran les generacions futures per desenvolupar les necessitats pròpies. S’ha de garantir un equilibri entre la protecció del medi ambient, el creixement econòmic i el benestar social, cosa que dona lloc a tres subtipus diferents.

Sostenibilitat econòmica

Un dels objectius és que el creixement econòmic generi una riquesa equitativa, però que aquest procés no esgoti ni perjudiqui els recursos de la Terra i que els econòmics s’inverteixin i distribueixin de manera equitativa perquè el desenvolupament sostenible sigui global. La idea és que generin altres formes de sostenibilitat, que siguin rendibles i equitatives.

Hi ha diversos indicadors macroeconòmics que ens permeten saber si una empresa, un govern o una llar a més de ser rendible, resulta sostenible. Podrien prendre com a paràmetres de mesurament l’ús d’energies renovables o de mobilitat elèctrica, en comptes de verificar costos, guanys i PIB, per conèixer en quina mesura el creixement econòmic afecta la societat i el medi ambient.

Sostenibilitat ambiental

Té com a objectiu aconseguir que es comprengui que els recursos de la naturalesa no són inesgotables, per la qual cosa cal fer-los servir de forma racional, protegint el medi ambient. Un dels seus pilars és el foment de l’ús de fonts d’energia renovables, que substitueixin els combustibles fòssils i l’energia nuclear.

També promou un estalvi important de l’aigua, l’ús de mitjans de transport sostenibles com els cotxes elèctrics o el tren, un tipus d’edificacions eficients i verdes, la innovació en tots els àmbits perquè aportin solucions sostenibles i eficaces, etc. Però això només s’aconseguirà quan hi hagi una consciència global de la seva necessitat.

Sostenibilitat social

El principal objectiu és assolir un equilibri entre la població i la seva sostenibilitat. Amb això, impulsa totes les persones, comunitats i cultures a desenvolupar-se buscant una millora global en la qualitat de vida que inclogui l’educació i la salut i que sigui equitativa. En una societat sostenible no hi pot haver diferenciació per gènere, raça, orientació sexual, religiosa, etc.

Què puc aportar al desenvolupament sostenible?

Condicionar la llar perquè sigui el més eficient possible és una aportació excel·lent a la sostenibilitat global: millorar l’aïllament, utilitzar energies renovables, recollir l’aigua de pluja i reciclar-la, evitar els aparells de condicionament climàtic, canviar les bombetes per lluminàries més eficients i molt més.

Reciclar, reutilitzar, donar, reparar, evitar el malbaratament de tot tipus de productes (aliments, netejadors, xampús, etc.) perquè no pol·lucionin el medi ambient, són bones aportacions al desenvolupament sostenible, però també és fonamental ser empàtic, solidari, resilient, comprensiu i tolerant.

Per Ecoticias