Es licita el subministrament de senyals de circulació i abalisament per a les carreteres generals

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, la licitació del concurs nacional de subministrament de senyals de circulació i abalisament per a carreteres generals. L’objectiu del concurs és la contractació del servei per a la reposició dels senyals i abalisaments malmesos durant l’any en curs i també per a aquells que se’ls hagi acabat la vida útil relacionada amb els nivells estàndards autoreflectants.

A més, el Consell de Ministres també ha aprovat la licitació i contractació dels treballs de dallat de les cunetes, sota-barrera i talussos fins a 1 metre d’alçària de la xarxa de carreteres secundàries. L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de mantenir el segat de prop de 200 quilòmetres de carretera secundària que té el país, a ambdues bandes de la carretera. La campanya s’iniciarà a l’abril i s’allargarà fins a l’octubre, passant dues vegades per cada tram de carretera.

En els dos casos el concurs públic és nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic del Servei de Tràmits del Govern, fins al dia 7 d’abril.