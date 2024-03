La Seu viurà dimecres el pas de la Volta Ciclista a Catalunya

Inici de la quarta etapa de la Volta a Catalunya 2022, a la Seu d’Urgell. Foto: RàdioSeu

La Seu d’Urgell tornarà a ser protagonista en una de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya amb el pas dels participants de la 103a edició d’aquesta històrica prova ciclista pel nucli urbà de la ciutat. Serà aquest dimecres, 20 de març, jornada que se celebrarà la tercera etapa de la cursa, amb sortida des de Sant Joan de les Abadesses i amb final en alt, a l’estació d’esquí de Port Ainé.

Es tracta d’una de les etapes més dures d’aquesta edició, amb 176,7 km de recorregut i el pas per tres grans ports de muntanya: la collada de Toses, de primera categoria; el Port del Cantó i la pujada final a Port Ainé, tots dos de categoria especial.

Està previst que els corredors arribin a la Seu, provinents de Martinet de Cerdanya, entre les 14:20 i les 14:40 hores en funció del ritme de la cursa. Entraran a la ciutat per l’avinguda Guillem Graell a l’alçada de la comissaria dels Mossos i recorreran aquesta via fins a la plaça Bisbes Prínceps per a sortir de nou cap a l’N-260 per l’avinguda del Valira.

Per aquest motiu, el dimecres dia 20 es prohibirà l’aparcament a la vorera nord de Guillem Graell i Avinguda del Valira i es limitarà la circulació per aquestes vies durant el pas dels corredors i la caravana.

Des de la Seu, el pilot es dirigirà cap a Montferrer i Castellbò per a disputar un esprint intermedi i començar la pujada al Port del Cantó.





Volta Ciclista Femenina

Seguint amb l’estret lligam que uneix la Volta a Catalunya i la Seu d’Urgell des de 1930, la ciutat urgellenca acollirà, el dissabte 8 de juny, la sortida de la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, en la primera edició que aquesta prova es disputa per etapes.