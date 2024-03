Presentació d'”Entre els déus i el no-res”, de Jordi Coromines

La presentació del llibre serà aquest dimarts a La Trenca

El doctor en filosofia Jordi Corominas parlarà sobre el seu llibre Entre els déus i el no-res, en un diàleg organitzat Inner Wheel – Andorra, presentat per Mònica Guiu, membre d’aquesta entitat. Serà aquest dimarts, 19 de març, a les 19 hores, a la llibreria La Trenca (plaça Rebés, 4, Andorra la Vella).

És possible viure sense creure en res? Què volen dir termes com espiritualitat, religió o no creient? Seria millor un món sense ateus o sense reli­gions? Els ateus no creuen en res? Pot haver-hi una espiritualitat atea? La indiferència és una perspectiva tan raonable com les altres? Tots els déus s’assemblen? El budisme originari és una religió? L’estat-nació pot esdevenir una substitució dels déus? Pot la cièn­cia donar sentit a la vida de les persones? A tots aquests reptes s’enfronta Jordi Corominas al llibre Entre els déus i el no-res, que porta per subtítol “Religions, espiritualitats, ateismes”.

Jordi Corominas és doctor en filosofia. Actualment és professor a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i codirector de la revista Perifèria. L’entrada és lliure i l’aforament, limitat.