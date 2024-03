La Seu: Obert el període per a presentar sol·licituds als ajuts a l’habitatge per a joves de fins a 35 anys

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

Fins el dimecres 12 d’abril, a les 14 hores, es poden presentar les sol·licituds per a optar a les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a per persones que tinguin fins a 35 anys. La petició es pot tramitar via telemàtica o presencialment al Servei d’habitatge de l’Ajuntament de la Seu. En aquest darrer cas, cal demanar cita prèvia al telèfon 670 05 04 36 o trucant a l’Ajuntament.

Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 35 anys, i que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

A la demarcació de Lleida, l’import màxim del lloguer mensual o preu de cessió és de 600 euros, i en els supòsits d’habitació és de 300 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.

Tots els requisits i altra informació, aquí.