La Seu: Els consells municipals d’infants i d’adolescents es manifestaran pel civisme i faran una trobada esportiva escolar

Membres del Consell Municipal d’Infants de la Seu (Ajuntament de la Seu)

Aquesta setmana ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell les primeres sessions plenàries corresponents als consells municipals d’infants i d’adolescents d’aquest curs 2022-2023, després de dos anys sense poder-se celebrar a causa de la pandèmia.

Ambdós plens han estat presidits per l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i amb la participació de la regidora d’Infància i d’Educació, Núria Tomàs, el regidor de Joventut i Innovació Tecnològica, Joan Llobera, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i la síndica municipal de greuges, Anna Martí.

L’alcalde de la Seu ha donat la benvinguda als nens i joves que conformen els dos òrgans de representació dels infants i dels adolescents de la capital alturgellenca per a presentar-se personalment. Per la seva part, els infants i adolescents han pres possessió com a membres dels seus respectius consells.

En aquest curs, el consell municipal d’infants està format per un total de 18 alumnes d’educació primària: 2 alumnes de 6è de l’Escola La Valira; 1 alumne de cinquè i 3 de sisè de l’Escola Castell-Ciutat; 2 alumnes de 5è i 2 alumnes de 6è de l’Escola Pau Claris; 2 alumnes de 5è i 2 alumnes de 6è de l’Escola Albert Vives; i 2 alumnes de 5è i 2 alumnes de 6è del Col·legi La Salle.

Pel que fa a la composició del consell municipal d’adolescents el conformen un total de 14 alumnes de 1r a 4t curs d’ESO: 4 alumnes de l’Institut Joan Brudieu; 4 alumnes de l’Institut La Valira; 4 alumnes del Col·legi La Salle; i per primera vegada, 2 alumnes de La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).





Fomentar el civisme

En aquest primer ple, els membres del Consell Municipal d’Infants han acordat per unanimitat organitzar una manifestació per a fomentar el civisme a la Seu d’Urgell. A partir d’ara, els nens i nenes treballaran en les tres properes sessions de treball la preparació d’aquesta manifestació pels carrers de la ciutat (difusió, lemes, cartells, convocatòria, recorregut, etc.).





Activitats esportives

Per la seva part, en el ple del Consell Municipal d’Adolescents, de les tres propostes presentades s’ha escollit organitzar una jornada d’activitats esportives en horari lectiu, adreçada a tot l’alumnat dels tres centres secundària i de la UEC.

A partir d’ara, aquests nois i noies prepararan durant les dues properes sessions de treball l’organització d’aquesta jornada esportiva (reserva d’espai, triar les activitats a dur a terme, fer-ne difusió, etc.).

D’altra banda, com és habitual en les sessions plenàries, tant del consell municipal d’infants com del consell municipal d’adolescents, els nens i els joves també han fet arribar a l’equip de govern municipal peticions i preguntes que han estat ateses pel propi alcalde.

Concretament, els alumnes han traslladat a l’alcalde de la Seu qüestions com millorar l’espai públic de la ciutat (neteja i manteniment), augmentar la vigilància policial, control de gossos perillosos, vetllar per la seguretat viària, arranjar el pac infantil de Castellciutat, entre d’altres.

També s’han fet propostes com l’organització de més activitats lúdiques adreçades al públic infantil i adolescent, la construcció d’un teatre municipal, que el Parc de Nadal torni al pavelló poliesportiu, organitzar visites guiades a l’edifici de l’Ajuntament, readaptar l’horari escolar per a fer jornada intensiva, més i millors transports pels pobles o la creació d’un espai jove.