Més de 2.100 alumnes donaran el tret de sortida al Carnaval 2023 a Andorra la Vella

Centenars d’alumnes desfilant per carnaval a Andorra la Vella (AndorraCapital)

La festa de Carnaval 2023 és a tocar i la parròquia d’Andorra la Vella es prepara per a quatre dies intensos d’activitats al carrer després de dos anys d’interrupció a causa de les restriccions derivades de la pandèmia. Els actes començaran aquest divendres al matí, a partir de les 10.30 hores, amb la gran rua interescolar que, per primera vegada, implicarà tots els centres educatius de la parròquia (Escola andorrana d’Andorra la Vella, Col·legi Maria Janer, Col·legi Sant Ermengol, Escola francesa d’Andorra la Vella, Escola francesa de Santa Coloma i British College of Andorra), a més de les escoles bressol comunals Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma, la Fundació Privada Meritxell i L’Enclau. En total, es preveu la desfilada de més de 2.100 escolars de Maternal i Primària.

Tradicionalment, en aquesta desfilada conjunta de les escoles hi participaven els centres radicats a Santa Coloma i, aquest any, s’ha volgut implicar tot el col·lectiu educatiu de la parròquia.

A més, i a diferència d’altres ocasions, la rua d’enguany tindrà lloc a l’avinguda Santa Coloma (i no al tram de l’avinguda d’Enclar), per la qual cosa la circulació a la zona es veurà alterada entre les 10.30 i les 11.30 hores. El pas dels vehicles, doncs, per les avingudes Santa Coloma i d’Enclar, en el tram comprès entre el carrer Prat Salit i el carrer Camp Bastida, quedarà tallat. Es recomana als conductors que prenguin, com a alternativa, les avingudes Tarragona i Salou.

La rua interescolar gira aquest any al voltant dels colors de l’Arc de Sant Martí i és per això que cada centre participant estarà representat per un color i hi adaptarà les seves disfresses.

Programa conjunt amb Escaldes-Engordany

Divendres a la tarda es donarà el tret de sortida als actes de celebració del Carnaval que organitzen de manera conjunta les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany amb la penjada del Carnestoltes. Serà a les 19 hores a l’avinguda Meritxell, 97, amb l’actuació del grup de teatre Making off i amb un ninot dissenyat i elaborat pels infants del Casal d’Infants El Llamp com a protagonista.

L’acte central del programa tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 18 hores. La desfilada començarà al Parc de la Mola d’Escaldes-Engordany i anirà en direcció als carrers de la Constitució i del Parnal, avinguda de les Escoles, avinguda Carlemany i avinguda Meritxell. La rua seguirà cap a la plaça Guillemó per a finalitzar a la plaça Príncep Benlloch d’Andorra la Vella.

A conseqüència del pas de la desfilada també es preveuen desviaments i talls de circulació entre les 18 i les 20.30 hores aproximadament a l’avinguda Meritxell, entre La Rotonda fins a la Plaça Príncep Benlloch, i als carrers adjacents.

En acabar la rua hi haurà una botifarrada per a tots els participants a la plaça del Poble i l’actuació de les comparses que participin al concurs de coreografies a l’Auditori del Centre de Congressos. Abans de finalitzar la festa es donaran a conèixer els guanyadors dels concursos de comparses i coreografies.

El concurs manté enguany les dues categories de premis. La de comparses, amb premis de 550 euros (primer), 400 euros (segon), 300 euros (tercer), 250 euros (quart) i comparsa més familiar (250 €). I la de coreografies, amb premis de 350 euros (primer), 300 euros (segon) i 250 euros (tercer). El premi a la comparsa familiar està dotat amb 250 euros.

El programa d’activitats també inclou un espectacle infantil el dilluns 20 a la sala d’actes d’Escaldes-Engordany (17.30 h), i l’endemà, el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps escaldenca a partir de les 19 hores i amb les actuacions de l’Esbart Santa Anna d’Escaldes-Engordany i l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella.

