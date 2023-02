Saturació a Urgències, segons fonts sindicals, en una de les èpoques més complicades de l’any

Entrada de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

“Urgències se satura de pacients en un moment d’activitat intensa, que també crea tensió entre els metges de capçalera”. Així ho alerten fonts sindicals, que aviat tindran una reunió amb la direcció del SAAS per a reiterar la necessitat de trobar solucions, com ampliar la plantilla. Afirmen que ho tenen previst fer en el marc del pressupost d’enguany i que el pic de feina actual és habitual per l’època.

“Pacients que col·lapsen els passadissos d’Urgències amb dies en què es dobla la capacitat dels boxes”. La branca sanitària de la Unió Sindical fa aquesta denúncia afirmant que, si bé és normal que ara hi hagi activitat intensa, no ho és la tensió que es genera per aquestes problemàtiques. El SAAS respon que s’ha de tenir en compte que hi ha zones obertes habilitades que coincideixen amb els passadissos.

Segons publica aquest dimecres AndorraDifusió, hi ha fonts sindicals que esmenten que un dels obstacles és la multifunció dels professionals sanitaris que treballen a Urgències de l’hospital i a la vegada per les emergències que sorgeixen a fora, un doble servei que pot provocar que el centre sanitari quedi desatès. Sumar professionals seria una solució.

Una altra seria ampliar les permanències mèdiques almenys durant el dia, per exemple, als centres d’atenció primària. Un recurs que permetria atendre més ràpidament les patologies o incidents poc greus que, segons el SAAS, són un dels motius de saturació del servei d’Urgències i, a la vegada, descongestionaria els metges de capçalera.

Des de la institució subratllen que l’actual pic de feina és habitual i que el temps d’espera és molt menor que en altres territoris com Espanya, si bé hi ha testimonis que es queixen de les llargues hores d’espera. Afegeixen que la majoria de baixes estan cobertes o en procés de fer-ho i que el pressupost 2023 ja preveu una ampliació de plantilla.

Des del comitè d’empresa del SAAS confirmen l’augment de la pressió assistencial, tot i que de moment no han rebut cap demanda per part del personal d’Urgències. També tenen constància que els responsables del servei han fet arribar la situació a la direcció per tal de trobar solucions, segons informa AndorraDifusió.

Els sindicats esmenten que a l’hora d’assumir responsabilitats, Salut i el SAAS es passen la pilota i el temps passa sense haver-hi solucions. Ho reiteren en trobades constants amb el ministeri i tenen previst tenir-ne una amb el SAAS l’1 de març.