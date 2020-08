La Seu d’Urgell suma 9 casos més de COVID-19 en les darreres hores

El nombre de casos de COVID-19 registrats aquest dilluns al matí a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu d’Urgell és de 58, 9 més que en les darreres 24 hores. De les persones diagnosticades, tres es troben ingressades a la Fundació Sant Hospital i la resta estan confinades a casa. A més, hi ha 490 contactes aïllats a domicili, una xifra que en els darrers dies ha baixat de la barrera dels 500.

Pel que fa a l’índex de risc de rebrot, que havia arribat a 839 a la capital alturgellenca, aquest dilluns se situa en 693. Mentre, la taxa de reproducció del virus als set dies (Rho) es troba actualment en 2,15 al conjunt de l’Alt Urgell, xifra inferior al 3,82 que s’havia registrat en dies anteriors.

Normativa d’acompanyament a la Fundació Sant Hospital

Pel que fa a la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la Seu d’Urgell, la Fundació Sant Hospital ha publicat una normativa d’acompanyament per accedir als seus serveis amb l’objectiu de prevenir contagis i rebrots. Pel que fa a Urgències, el centre mèdic insta a no anar-hi acompanyats, excepte en el cas dels nens i les persones dependents. A la Sala d’Espera només s’hi podrà estar un acompanyant per pacient i caldrà portar mascareta quirúrgica.

Només estarà permès també un acompanyant per pacient quan calgui hospitalització, i haurà de ser sempre el mateix i amb registre de visita. Les entrades a la residència sociosanitària del Seminari estan prohibides. L’acompanyament també està limitat en les consultes externes, radiologia i rehabilitació, excepte si els malalts són nens o persones dependents.

Finalment, a l’àrea quirúrgica no s’hi podrà entrar acompanyats excepte en els mateixos casos. Caldrà portar sempre mascareta quirúrgica.