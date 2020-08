Reobert el túnel del Bordar, a la carretera de la Seu a Andorra

Ja està reobert el túnel del Bordar, a la carretera N-145, després de l’esllavissada de pedres i terra que va obligar a tallar-hi el trànsit de vehicles el passat 3 de juny. Tanmateix, es mantenen els treballs per estabilitzar la zona i arranjar el trencament d’una conducció del reg de Santa Llúcia, que passa uns 100 metres per damunt de la galeria.

Fins fa uns dies els vehicles s’havien de desviar per l’exterior de la infraestructura. Des de la rotonda d’Anserall s’accedia novament a la carretera d’Andorra.

Cal recordar que després del despreniment a la boca sud del túnel del Bordar i per esclarir els fets, els treballadors de manteniment de la carretera van activar un dron amb càmera per comprovar què havia passat i com s’ha originat l’incident. El mateix dia es va iniciar la neteja de la calçada i la reparació, que encara no ha finalitzat.