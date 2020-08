La Fundació ONCA finalitza el cicle ON-CARRER i el cicle Engordany a duo

La Fundació ONCA tanca el cicle ON-CARRER i el cicle Engordany a duo, el proper dimecres 26 d’agost.

El cicle ON-CARRER acaba a la parròquia d’Ordino amb tres actuacions. La Pecera actuarà a les 19 h a la Plaça Major. Acte seguit, a les 19.45 h, serà el torn de Josep Bracero viola als Jardins del Museu Areny Plandolit. Per tancar el cicle ON-CARRER, Guillem Tudó saxo farà la seva interpretació a la Plaça del Prat del Call, a les 20.30 h. El cicle compta amb la col·laboració del Comú d’Ordino.

El dimecres 26 d’agost, a les 19 h, el cicle Engordany a duo finalitza amb l’actuació del Duet Daura format per Pilar Planavila (acordió) i Ivan Caro (gralla, ocarina, flabiol i tamborí) i s’endinsarà a la música d’arrel tradicional del Pirineu. És imprescindible fer reserva de plaça a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany (tel.: 890 881 – oficinaturisme@e-e.ad).

27a Temporada Fundació ONCA

CICLE ON-CARRER

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h

Plaça major

LA PECERA

Juli Barrero (veu i guitarra)

Héctor Pérez (veu i guitarra)

Héctor Pérez i Juli Barrero han apostat per interactuar amb el públic. A través d’una peixera, el públic assistent va escollint les peces per sorteig o les interpretacions es fan a través de peticions i es convida al públic a cantar com si fos un karaoke en viu. S’interpreten peces del pop rock dels anys 80 i 90.

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19.45 h

Jardins Plandolit

JOSEP BRACERO SOLO

Josep Bracero (viola)

Un programa centrat amb les suites de Bach per a violoncel sol, interpretades amb la viola. Després de cada dansa i de manera enllaçada, l’artista farà una improvisació faria sobre la mateixa peça, oferint una interpretació personal de la música escoltada. Cada passi tindrà una improvisació diferent de la mateixa suite de Bach.

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 20.30 h

Plaça Prat del Call

GUILLEM TUDÓ

Guillem tudó (veu i saxo)

EL SWING AMERICÀ DELS 60 ALS 80

El swing americà dels 60 als 80, és una proposta musical amb veu i saxofon, que permet reviure els clàssics del swing i del jazz de les últimes dècades del s. XX. Captivar el públic i fer-los gaudir d’un moment musical amb el record de melodies conegudes que han format part, tard o d’hora, de la nostra cultura.

CICLE ENGORDANY A DUO

Dimecres 26 d’agost de 2020, a les 19 h

DUET DAURA

Pilar Planavila (acordió)

Ivan Caro (gralla, flabiol, ocarina, flauta, …)

Música d’arrel del Pirineu

El duo busca noves sonoritats amb instruments de mons diferents, com és l’acordió i la gralla. Inicia la seva trajectòria en actuacions en diferents places i pobles del Pirineu, donant a conèixer la música tradicional d’aquest territori amb arranjaments propis i amb propostes de fusió d’altres indrets. A més, incorpora d’altres instruments d’arrel com són el flabiol i tamborí, pandereta o el bot d’Aran.

El repertori es basa en melodies, principalment del Pirineu, amb una selecció de temes pensats per escoltar, cantar i ballar, ja sigui amb parella com els pasdobles, els valsos, els xotis, les polques o les masurques o amb balls col·lectius com els cercles, les xampanyes, el ball pla, les sardanes curtes, entre d’altres.