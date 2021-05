La posada en marxa de la cirurgia ambulatòria integrada a quiròfans deslliura habitacions de l’hospital

Durant la pandèmia de la Covid-19 i en els moments de màxima ocupació hospitalària les intervencions ambulatòries es van haver d’aturar per manca d’espai ja que malgrat no requerir passar la nit a l’hospital, sí que ocupaven habitacions. Això ja no tornarà a passar ja que la cirurgia major ambulatòria ha començat a funcionar com una unitat integrada a l’àrea de quiròfans i el pacient ja no caldrà que ingressi.

La cirurgia major ambulatòria funciona des de fa un mes com una unitat integrada dels quiròfans. Això vol dir que els pacients que s’hi sotmeten ja no cal que ingressin a l’hospital com es feia fins ara tot i que no hi passessin la nit.

Aquest canvi, a banda d’agilitar els tràmits als usuaris, també ha permès deslliurar les habitacions de l’hospital que estaven reservades per aquestes intervencions.El coordinador del bloc quirúrgic, Raül Cerro, explica que “el problema que hem tingut és que molts dies hem hagut de suspendre intervencions perquè no teníem espai a hospitalització”. El canvi, afegeix, “ens ha permès que sempre que hi hagi un increment d’ingressos hospitalaris no repertuteixi a la cirurgia major ambulatòria perquè es pot continuar amb el dia a dia”.

El nou circuit és possible gràcies a la reforma dels quiròfans que es va inaugurar l’any passat. El ritme d’intervencions ambulatòries és d’unes 10 o 12 diàries i prop d’un 70% de les que es fan a Andorra són candidates a fer-se per aquest procediment sense ingrés. “Són processos quirúrgics de complexitat mitja, des d’una hèrnia inguinal, una artroscòpia de genoll o cirurgia de la mà, cataractes…que no superen els 90 minuts ni comporten un sagnat massiu”, diu Cerro.

Això sí, s’ha d’analitzar cas per cas i cal que el pacient estigui acompanyat com a mínim les 24 hores següents a la intervenció.