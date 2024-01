La nevada complica el segon eslàlom FIS de Bormio on Xavier Cornella acaba 17è

L’esquiador andorrà, Xavier Cornella, en acció (Origami / Òscar Rius)

Aquest dissabte s’ha disputat el segon eslàlom FIS de Bormio, a Itàlia, amb unes condicions molt difícils per tota la neu caiguda durant la nit. Dels andorrans, només ha pogut finalitzar Xavier Cornella, que ha estat 17è. “Avui cadascú ha lluitat com ha pogut”, ha manifestat el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel, que ha explicat que la neu caiguda durant la nit ha deixat una pista molt tova i plena de bonys. “S’ha intentat salvar la cursa, però, ha estat plena de dificultats. Per a nosaltres ha estat complicat perquè era un dia molt difícil. Ho han intentat”, ha dit Beauviel.

Així les coses, Cornella ha estat 17è amb +1.75, després que a la primera mànega acabés 9è amb +1.01. Pel que fa a Àxel Esteve i Àlex Rius, no han pogut completar la segona mànega. A la primera, Esteve havia estat 6è amb +0.75, mentre que Rius havia acabat 14è amb +1.21.

L’equip, avui diumenge, tindrà un dia de descans perquè està plovent a Val Palot (Itàlia), on són les pròximes curses que tenien previstes i, de moment, no es podrà entrenar. Els eslàloms estan previstos per als dies 9 i 10 de gener.