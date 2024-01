El Consell Comarcal de l’Alt Urgell crea una bústia ètica

Interior de l’edifici del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha aprovat en el seu darrer plenari la creació d’una bústia ètica com a canal intern de denúncies. La mesura ha estat acordada per unanimitat, amb el suport tant de l’equip de Govern (Junts) com dels grups de Candidatura de Progrés, ERC i la CUP.

La presidenta del Consell, Josefina Lladós, ha explicat a RàdioSeu que aquest nou mitjà el consideren “important perquè és un sistema que permetrà que persones que treballen al Consell Comarcal, o empreses que hi tinguin relació contractual, puguin denunciar si observen que hi ha actuacions que no estan d’acord amb la llei”. Des de l’equip de govern creuen que pot ser un mitjà adient per a exposar aquests hipotètics problemes sense comprometre la persona que els exposa, atès que, si es desitja, aquests missatges es poden enviar de forma anònima. Unes demandes que, evidentment, després s’hauran de contrastar per a comprovar si tenen una base sòlida o bé no es basen en fets i dades reals.

En la mateixa línia, en aquest plenari també s’ha fet l‘aprovació del pla antifrau i de la Comissió Antifrau. En aquest cas, es tracta d’una exigència de la Comissió Europea ja que comptar amb aquesta eina és un dels requisits per a poder accedir als ajuts comunitaris actuals, com per exemple els Next Generation, o bé aquelles subvencions europees a les quals es pugui optar en el futur. Josefina Lladós ho considera una mesura rellevant “perquè tothom tingui clar que les actuacions que es fan des del Consell Comarcal són escrupolosament d’acord amb la legalitat i que estem a expenses del fet que si algú observa que una cosa no s’ha fet bé, ho pugui denunciar”.





Acords sobre treball, obres, Arxiu, menjador escolar i transport adaptat

El darrer ple del Consell de l’Alt Urgell també ha acordat, entre d’altres punts, el conveni amb l’Ajuntament de la Seu per al projecte Treball a les Comarques, l’addenda de finançament amb el mateix consistori de la Seu per al mur de contenció del camí d’Estaó, l’acord amb el Departament de Cultura de la Generalitat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal, l’encàrrec de gestió a IAUSA dels serveis de menjadors escolars i de transport social adaptat, l’atorgament de fons per al sanejament en alta a l’EDAR de Montferrer-Noves de Segre, el conveni per a executar mesures del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere i la pròrroga del conveni amb els ajuntaments pel programa Temps X Cures.