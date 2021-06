La mascareta podria deixar de ser obligatòria a l’exterior a partir d’aquesta mitjanit

Segons diferents mitjans, que no citen la font, la mascareta podria deixar de ser obligatòria a l’exterior i en espais oberts a partir d’aquesta mitjanit.

Les notícies indiquen que al Consell de Ministres d’aquest matí la proposta de Sanitat hauria estat aprovada per a la població vacunada, alhora que s’especula amb que es demanarà als que no s’han volgut vacunar que continuïn portant-la.

Així mateix també s’informa que es podria permetre tornar a fumar en les terrasses dels establiments de restauració.

La notícia no es podrà confirmar fins aquesta tarda quan es realitzi la roda de premsa de l’Executiu, però un cop més es pot observar la poca seriositat amb que es prenen aquests temes des de les institucions i alguns mitjans.