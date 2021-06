L’Alt Urgell commemorarà el 28 de juny el Dia de l’Alliberament LGBTIQ+

Amb motiu de la commemoració del dia de l’alliberament LGBTIQ+ que se celebra cada any el 28 de juny, el Servei d’Atenció Integral LGBTIQ+ del Consell Comarcal i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell han organitzat un conjunt

d’activitats per tota la comarca.

Una de les propostes és un teatre-fòrum itinerant per les poblacions de la Seu d’Urgell, Organyà i Oliana. Anirà a càrrec de l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell i de Colors de Ponent, una entitat experta en diversitat sexual i de gènere. Les actuacions estan programades per als dies 26, 27 i 28 de juny. Cal inscripció prèvia a través de l’adreça de correu electrònic igualtat@capau.cat

El dia 3 de juliol, a Oliana, nens i nenes de 2 a 12 anys i les seves famílies podran participar en la instal·lació interactiva ‘Joc al quadrat’, una creació de l’associació La Tribu Juganera. Es tracta d’una instal·lació mòbil amb eixos temàtics sobre la realitat LGBTIQ+.

S’ha programat també una formació sobre diversitat sexual i de gènere, adreçada a professionals del lleure, que tindrà lloc els dies 18 i 21 de juny I que conduirà l’entitat Colors de Ponent. Cal inscripció prèvia a l’adreça de correu electrònic efuster@ccau.cat.

D’altra banda, aquest mes de juny s’inicia el disseny del protocol LGBTIQ+ a la comarca de l’Alt Urgell. Es tracta d’un procés comunitari, que busca el màxim d’implicació possible per part de la ciutadania. Aquest protocol és un instrument d’avaluació de l’actual estat de la comarca en matèria LGBTIQ+ i ha de servir com a eina de treball a mig i llarg termini per a futures accions en aquest àmbit.