L’Aquaparc d’estiu torna a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila a Andorra la Vella

L’Aquaparc d’estiu torna per tercer any consecutiu a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila com una alternativa lúdica i refrescant per als infants i joves. Aquest any amplia els dies d’obertura i estarà en funcionament (15 dies

més respecte a les edicions passades) entre el 6 de juliol i el 21 d’agost. Obrirà de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 19 hores. Per la Festa major d’Andorra la Vella també estarà en funcionament el diumenge 8 d’agost.

En aquesta ocasió s’habilitaran dos espais diferenciats amb inflables d’aigua, tallers i jocs d’aigua adreçats, per una banda, a joves i adolescents i, per l’altra, a infants. Com a novetat, per al públic més gran s’oferirà un

tobogan d’aigua de 12 metres d’alçada.

L’entrada tindrà un cost de 3 euros, a excepció dels dies de Festa major, quan el tiquet costarà 1 euro. Novament s’han establert dos torns d’un màxim de dues hores per als usuaris del matí, i dos torns més a la tarda. S’habilitarà, de fet, un sistema de reserves prèvies per garantir espai i limitar aforaments i les instal·lacions desinfectaran entre cadascun dels torns.

Els usuaris hauran de dur roba de bany i els menors de 12 anys hauran de venir a l’Aquaparc d’estiu acompanyat d’un adult.

El Comú destina enguany un pressupost de 63.619 eu ros al projecte. El BOPA publica avui l’adjudicació per al subministrament, muntatge, desmuntatge i explotació del servei a Gatzara espectacles.