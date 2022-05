La 33a Trobada Empresarial al Pirineu se centrarà en la innovació i la sostenibilitat

La 33a Trobada Empresarial al Pirineu, una de les jornades econòmiques de referència a Catalunya, tindrà lloc els dies 9 i 10 de juny a la Seu d’Urgell i portarà per títol Innovació i sostenibilitat: palanques per al creixement empresarial posarà el focus en com els canvis tecnològics, la nova economia digital o les noves tendències i hàbits de la població, marcaran la futura agenda empresarial. Una edició centrada també en el context geopolític mundial i els seus efectes sobre les organitzacions i les persones. La Trobada també donarà protagonisme a les empreses del territori amb la voluntat de donar a conèixer experiències i casos d’èxit empresarial.

Josep Serveto, que estrena la presidència de la Trobada en aquesta edició després d’agafar el relleu de Vicenç Voltas, ha explicat que “les empreses s’han de focalitzar en innovar en eficiència, diversificació, producte i serveis, i ho han de fer d’una manera sostenible, és a dir, satisfent les necessitats actuals sense comprometre les futures, alhora que garanteixen l’equilibri entre el creixement, la cura del medi ambient i la responsabilitat social”.

Des de la seva creació, la Trobada Empresarial té la finalitat de ser un espai de reflexió sobre temes d’actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions en un marc de canvis constant, i una oportunitat per fomentar el networking i compartir bones pràctiques. Es vol donar resposta a les principals inquietuds dels empresaris, elaborant un programa que respongui al que necessita el teixit empresarial.

El programa

El dijous 9 de juny donarà el tret de sortida a la Trobada la taula inaugural ‘Creativació o Extinció’, a càrrec de José Elías, president d’Audax Renovables, i Josep Lagares, President Executiu de Metalquimia. A continuació, es posaran en relleu experiències empresarials d’èxit en clau lleidatana en una taula rodona amb Delfí Robinat, CEO de Casa Delfín i soci fundadors de Culinarium; Virgínia Agelet, COO i cofundadora d’ILERNA Online; Josep Ribalta, CEO de Grup Pinsos Ursa, i Sònia Plana, CEO d’Exquisitarium. Com és habitual, clourà la jornada una conferència espectacle a càrrec, en aquest cas, de Jorge Luengo, enginyer, neuropsicòleg, il·lusionista i mag.

El divendres 10 de juny tindrà lloc la inauguració oficial de la Trobada a càrrec del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, seguida per la taula ‘Sostenibilitat i economia’, amb Núria Mas, economista de l’IESE i consellera del Banc d’Espanya, i Eva Saldaña, directora de Greenpeace Espanya. Protagonitzaran la darrera taula rodona del matí empreses que han dut a terme estratègies diferencials, amb Josep Ametller, CEO d’Ametller Origen; Sara Werner, cofundadora i CEO de Cocunat, i Ana Vallés, presidenta de Sorigué. Seguidament, tindrà lloc la conferència sobre l’escenari geopolític, econòmic i energètic a càrrec de l’economista, empresari i exministre espanyol Josep Piqué i, per últim, serà el torn de les start-ups, amb José Fuertes, CEO d’OWO Game; Guillermo Milans del Bosch, Co-CEO de Baïa Food; Emilio Frojan, CEO de Velca Motor, i Javier Pastor & Paola Morán CEO de Bit2Me.

La 33a Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell i espera reunir més de 600 assistents entre professionals, empresaris i directius.

Inscripcions i programa al web www.trobadaalpirineu.com.

La Trobada Empresarial al Pirineu

La Trobada Empresarial al Pirineu té lloc des del 1990 i va néixer per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic

i empresarial. La Trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la franja d’Aragó i el Principat d’Andorra.