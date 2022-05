Vela demana l’informe d’impacte ambiental sobre la línia d’alta tensió de FEDA entre Encamp i Grau Roig

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació sobre la línia d’alta tensió que FEDA està construint entre Encamp i Grau Roig. “Volem saber exactament com s’ha plantejat aquest treball, com s’està realitzant, i tots els mecanismes de precaució que a escala de control cultural s’ha tingut en compte per evitar que es malmeti la zona”.

Vela ha sol·licitat l’informe d’impacte ambiental d’aquest projecte així com els documents de Patrimoni Cultural amb relació a aquesta intervenció que està tan propera al jaciment del Roc de les Bruixes i quines poden ser les seves afectacions.

Sobre l’informe d’impacte ambiental, els socialdemòcrates entenen que FEDA té controlada la repercussió de l’obra sobre l’entorn i compta amb les actuacions per poder refer allò que s’està malmetent. “Tenir clar totes les accions que la companyia parapública té programades per minimitzar l’impacte que té una construcció d’aquestes característiques i refer el paisatge”.