Jocs en català: “Yokai sketch”

Capsa del joc “Yokai sketch”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Yokai sketch”.

Els humans són una espècie jove que entra en contacte per primer cop amb els esperits del bosc. Es tracta de trobar els Yokais més interessants i col·leccionar esbossos per a guanyar la partida. Aquest joc de taula es disputa a través de cartes i hi poden participar dos jugadors. Una partida pot durar uns 15 minuts. L’autor és Ignasi Ferré i el fabricat, Devir. Recomanat per a majors de 12 anys.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística