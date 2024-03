Títol: Reina Roja

Durada: 42 minuts

Gènere: Drama, suspens

Creació: Amaya Muruzabal

Intèrprets: Vicky Luengo, Hovik Keuchkerian, Andrea Trepat

Temporades: 1 Capítols: 7

Plataforma: Amazon Prime Video. Estrenada el 29 de febrer

Reina Roja és una sèrie de thriller i suspens basada en l’obra homònima de Juan Gómez Jurado i que segueix la història d’Antonia Scott, que amb un quocient intel·lectual de 242 és oficialment la persona més intel·ligent de la Terra. Una genialitat que l’ha portat a liderar un projecte policial secret i experimental conegut com a “Reina Roja”.

El projecte s’activarà per a solucionar el misteriós assassinat del fill d’una poderosa magnat i el segrest de la filla de l’home més ric d’Espanya.

Antònia intentarà donar llum a una situació tan macabra com inusual i que podria canviar-li la vida. Per això, a més de valer-se del protocol experimental, recorrerà a Jon Gutiérrez, un policia basc de temperament volàtil que va ser el seu antic cap i és a prop de ser expulsat del cos. El procés us farà descobrir una admiració i una irritació mútues.





Sensacine