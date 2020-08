Govern i comuns busquen solucions per posar fi a les esllavissades originades en terrenys privats

Govern i comuns volen posar fi a la regularitat amb la qual es registren esllavissades de terres i pedra en carreteres secundàries . Una situació amb què el COEX conviu habitualment, amb algunes de les vies ja completament identificades i afectades per camins privats. Ha estat el cas de les que s’han registrat aquest mateix cap de setmana a la Peguera i a Ós de Civís. Una via aquesta darrera en la qual s’actua habitualment.

Actuacions per esllavissades en dies de pluja intensa són un servei habitual per al COEX que ja té alguns punts identificats com a habituals. És el cas de les carreteres de la Peguera a Sant Julià i la d’Ós de Civís.

Aquest dimarts es duien a terme les darreres tasques de neteja de la carretera de la Peguera que aquest diumenge va patir novament les inclemències del temps.

El servei d’explotació de carreteres ha hagut d’actuar per retirar el gran volum de terra i pedres acumulats a la calçada per permetre la circulació de vehicles. La freqüència d’esllavissades en vies com aquestes i en la resta de parròquies és una de les problemàtiques amb què treballen el COEX i el Govern que busquen potenciar la implicació sobretot dels privats.

El cap del COEX, David Palmitjavila, explica que “en el cas de Sant Julià, com en altres zones d’Andorra, estem veient que hi ha carreteres privades que no estan ben mantingudes i tenen una conseqüència sobre les carreteres secundàries”. “Estem en relació amb els comuns per veure totes les millores que es poden fer en aquests petits trams perquè les nostres actuacions siguin més eficaces i no haguem de sortir cada dos per tres”, afegeix.

També són habituals les esllavissades de terra i pedres a la carretera d’accés a Ós de Civís on actuen sempre en primera instància per proximitat.

Segons indica Palmitjavila, “les primeres actuacions que es fan, ja sigui de bombers o altres intervencions, normalment sempre es demana primer l’actuació de l’estat andorrà perquè tenim una relació de bon veïnatge i també de proximitat”.

El COEX fa prop d’un centenar d’actuacions d’emergència l’any, una tasca important ja sigui durant grans nevades com en afectacions naturals. Tot plegat a través d’un servei que es redirecciona segons la meteorologia i amb la col·laboració d’altres cossos especials.