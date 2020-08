Emma Roca, protagonista a la nova sèrie de TV ‘World’s Toughest Race. Eco-Challenge Fiji’

La plataforma de televisió Amazon Prime Video estrenarà aquest divendres, dia 14, ‘World’s Toughest Race’ (La cursa més dura del món), una sèrie documental en la qual un gran equip de filmació i producció mostra de prop l’evolució dels participants a l’exigent raid Eco-Challenge, que es disputa a les Illes Fiji, a Oceania.

Entre els atletes que la protagonitzen hi ha la corredora i biòloga cerdana Emma Roca, que a nivell professional és membre del GRAE del parc de Bombers de la Seu d’Urgell. Roca va participar en aquest raid com la representant femenina de l’equip Summit, al costat d’Albert Roca, David Rovira, Jukka Pinola i Fran López. De fet, aquest equip va ser un dels pocs que va poder completar el repte de manera íntegra, i per això protagonitzen un dels tràilers promocionals de la sèrie. Ella mateixa hi explica que en aquesta prova va tenir “per primera vegada la sensació d’arribar al límit físic i mental”. A la sèrie s’hi podrà veure la capacitat de resistència física i sacrifici que van haver de demostrar per aconseguir l’objectiu.

En una entrevista posterior a Catalunya Ràdio, Emma Roca hi ha afegit que, tot i la seva dilatada experiència en raids d’aventura i el fet que ja havia competit anys enrere a Fiji, aquest és un dels raids més durs que ha disputat. A aquesta dificultat, l’esportista resident a Talló hi afegia el fet que els càmeres i productors de la sèrie els estaven seguint constantment de prop, però no els podien ajudar en cap moment, malgrat que en alguns casos es van trobar en moments extrems de cansament o de dolor físic. De fet, una de les consignes principals que els participants van rebre del director de la producció, l’aventura Bear Grylls, era que fessin el raid amb total normalitat, com si les càmeres no hi fossin.

Els participants havien de superar un total de 671 quilòmetres que incloïen modalitats com ara trams a peu o corrent, BTT, escalada, ràpel, canoa hawaiana, paddle surf i barranquisme. En cada disciplina, a banda del temps, els atletes havien de ser valorats amb proves d’avaluació. Tot plegat, en un terreny marcat per les muntanyes, la vegetació espessa, la xafogor i el pas per trams de riu, jungla i mar.

Experta en esports de resistència

Emma Roca, nascuda a Barcelona el 1973, és bombera de professió i des de fa anys viu a la Cerdanya, on ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional, esportiva i personal. A banda de la seva feina habitual, també és doctora en Bioquímica per la UB. La seva tesi doctoral es va basar en el projecte Summit, amb el qual ha investigat la salut en les ultra maratons i curses de resistència i com aquest esforç afecta el cos humà, com també quins riscos o avantatges comporta per als seus practicants.

Com a corredora, Roca ha guanyat proves com la TransGranCanaria, la Highland Fling Race, la Cursa de Muntanya de Cerdanya i l’Ultra Trail Barcelona, i ha estat campiona del món i d’Espanya de raids d’aventura. En esquí de muntanya, va obtenir la medalla de bronze a la Copa del Món del 2005 i a la Copa d’Europa del 2008. I en BTT, al 2014 va guanyar la Pedals de Foc Nonstop.