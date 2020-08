Andorra la Vella dona eines a la gent gran en un taller de gestió emocional de l’estrès del confinament

El Comú d’Andorra la Vella ha adaptat aquest estiu l’oferta de tallers i cursos adreçats a la gent gran, el grup d’edat més vulnerable durant l’actual crisi sanitària. Això implica la celebració de totes les activitats a l’exterior i amb la separació física entre els participants per garantir la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.

Un dels tallers que s’està impartint porta per títol Emocionament i vol donar eines als majors de 60 anys per afrontar situacions d’estrès com la viscuda durant el confinament i les setmanes posteriors. Una quinzena de jubilats participa de diferents sessions sobre gestió emocional, tècniques de gestió de l’estrès, alimentació, exercici físic i noves tecnologies concentrades en dues setmanes (del 4 al 14 d’agost als matins) i que es desenvolupen a l’aire lliure, a la terrassa del Centre Cultural La Llacuna.

Entre els professionals que imparteixen el taller hi ha la psicòloga Meritxell Camp, la fisioterapeuta i psiconeuroimmunòloga Carla Rispal, la professora de ioga i tai-txi Angi Duró, i l’educador social Jonathan Garcia.

La consellera de Social, Meritxell Pujol, que ha estat present avui en una de les sessions sobre gestió emocional, ha posat en relleu que alguns dels participants han comptat durant el confinament amb l’acompanyament i seguiment per part del Comú d’Andorra la Vella -especialment aquells que viuen sols- per garantir-los necessitats com la compra d’aliments o medicaments. Pujol ha volgut destacar la importància d’oferir cursos, tallers i activitats per mantenir activa la gent gran.

Aquest taller complementa l’oferta d’activitats per aquest grup d’edat, com les caminades populars per la parròquia, el tennis taula a l’exterior o els itineraris d’art. En aquest sentit, cal destacar una proposta que es durà a terme durant els propers tres dimarts (18 i 25 d’agost, i 1 de setembre) titulada La capsa dels records: un viatge en el temps per l’avinguda Meritxell. Es tracta de visites guiades per l’eix comercial on els participants podran comprovar la seva evolució i creixement a partir de fotografies antigues.