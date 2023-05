Espot serà a la Cimera de la Comunitat Política Europea

El castell de Mimi, a Bulboaca, Moldàvia on es reuniran els líders europeus (EPC SUMMIT Moldova)

Moldàvia es prepara per a acollir l’esdeveniment internacional més gran de la seva història aquesta setmana, ja que dona la benvinguda als líders europeus a la segona reunió de la Cimera de la Comunitat Política Europea (EPC). S’espera que 47 caps d’estat i de govern es reuneixin al castell de Mimi a Bulboaca, una vinya a uns 35 km de la capital de Moldàvia, Chisinau, aquest dijous, 1 de juny, per a l’esdeveniment. No hi mancarà el cap de Govern andorrà, Xavier Espot.

El programa de Xavier Espot per a aquest dijous

12 hores. Cerimònia d’obertura.

12.30 hores. Taula rodona amb la temàtica Connectivity Work Stream.

13.30 hores. Foto oficial dels alts mandataris.

A partir 15.15 hores, el cap de Govern mantindrà diferents reunions bilaterals.





Record de participació

Amb l’assistència que hi haurà en aquesta cimera, això suposa un augment dels 44 líders que van ser convidats a la primera cimera de l’EPC a l’octubre a Praga. Se’ls sumaran els responsables de les institucions de la UE. Amb uns 50 líders assistents, la Cimera d’aquesta setmana és una de les trobades més grans de líders mundials d’aquest any, darrere de l’Assemblea General de l’ONU i la COP.

La presidenta de Moldàvia, Maia Sandu, va dir: “La segona reunió de la Comunitat Política Europea és un testimoni d’una unitat creixent al continent. Quan Europa es reuneix a uns 20 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, l’esdeveniment és una reafirmació decidida de la nostra dedicació inquebrantable a la pau, una ferma condemna de la invasió de Rússia, la solidaritat contínua amb Ucraïna i una mostra de suport a Moldàvia”.

La cimera serà l’esdeveniment polític més important que s’hagi celebrat mai a Moldàvia, i marcarà un pas important en el progrés del país per a unir-se a la UE després d’obtenir l’estatus de candidat el juny de 2022.

El viceprimer ministre, ministre d’Afers Exteriors, Nicu Popescu, va afegir: “En només dues setmanes, els moldaus han demostrat el seu compromís amb Europa amb una força notable. La manifestació europea de Moldàvia, que va reunir més de 100.000 persones, és seguida ara pel nostre esdeveniment diplomàtic més important, que obre el camí per a un futur europeu fort.

“Estic especialment encantat de com els moldaus han donat suport a la cimera, mostrant el millor de la nostra cultura al món i demostrant com Moldàvia està contribuint a una Europa més forta i més estable”.

Els preparatius per a l’esdeveniment estan en marxa, reunint totes les parts del govern de Moldàvia, les empreses i la societat civil.

En una operació de seguretat i logística sense precedents per al país d’uns 3 milions d’habitants, l’aeroport de Chisinau es prepara per a l’arribada de desenes d’avions dels líders europeus.

La Policia i el personal de seguretat estan treballant per a garantir la seguretat dels delegats, líders i ciutadans de Moldàvia, alhora que es vetlla per la seguretat a tot el país.

S’estan organitzant trens especials per a transportar 600 mitjans de comunicació que assisteixen a la Cimera des de Chisinau fins al poble de Bulboaca, reduint la necessitat de cotxes addicionals. Al pati del Castell s’ha instal·lat un centre de comunicació amb més de 600 espais de treball, 22 cabines d’edició d’emissions ubicades en un celler i diverses posicions dempeus.

Les empreses moldaves també han afrontat el repte d’acollir la Cimera. Les companyies d’automòbils Daac Hermes i Autospace han proporcionat 62 vehicles per al transport organitzatiu, mentre que les empreses de telecomunicacions mòbils Orange i Moldcell han invertit en una millora de la connectivitat i la infraestructura wifi a Bulboaca.

Moldàvia produeix més de 186 milions d’ampolles de vi a l’any , incloses les de la vinya guardonada del castell de Mimi, i els líders i els mitjans de comunicació podran gaudir d’alguns dels millors vins del país.

Els països participants de l’EPC, el Consell Europeu i els socis de desenvolupament també estan treballant juntament amb Moldàvia en els preparatius, ajudant amb els estàndards de seguretat, la gestió aeroportuària, el protocol i l’experiència en operacions de mitjans.

Organitzacions de Moldàvia també s’han unit per a difondre la cimera i per explicar al públic la importància de l’esdeveniment i els beneficis a llarg termini, invertint en el futur europeu de Moldàvia.

Chisinau també acollirà líders, delegacions i mitjans ja aquest dimecres, amb recepcions especials al Palau de la República i l’espai d’art Artcor, mentre que Mediacor ofereix espais de treball per als periodistes abans i després de la Cimera.