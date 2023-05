La 3a Jornada Jove de la Seu és per a no perdre-se-la

Cartell anunciant la 3a Jornada Jove a la Seu (Aj. la Seu)

La Seu d’Urgell celebrarà el pròxim dissabte, dia 17 de juny, la 3a Jornada Jove que, enguany, a la tarda i al vespre, inclou un seguit d’activitats lúdico-esportives que tindran lloc a la zona esportiva, i que estan organitzades pel Consell Municipal d’Adolescents.

Així, les propostes adreçades a adolescents i joves s’iniciaran a les cinc de la tarda amb partits de 3×3 de bàsquet, 7×7 de futbol i 5×5 de voleibol, com també els escacs, jocs de taula, estampació de bosses i torneig i taller de club de Rubik, mentre que de set a dos quarts de nou del vespre serà el torn del futbolí 2×2. Tot això amenitzat pel Dj Oscar. Hi haurà premis per als equips guanyadors.

A les set de la tarda hi haurà concert de música urbana; a dos quarts de nou tindrà lloc un sopar per a tothom a càrrec del CAU Urgellenc i a les nou de la nit es podrà gaudir de piscina nocturna amb karaoke i les actuacions de Dj Jabalinch i Flanders.

Per a participar en qualsevol de totes aquestes activitats lúdiques i esportives cal inscriure’s prèviament des dels codis QR del cartell d’aquesta jornada o des dels següents enllaços:

