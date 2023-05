A punt, el festival de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu

Cartell del Festival de Dansa de la Seu 2023 (Aj. la Seu)

A l’Espai Municipal de Dansa de la Seu d’Urgell ja es té tot a punt perquè el pròxim dissabte, 10 de juny, tingui lloc el seu festival sota el títol ‘Un recorregut apassionant pel món dels musicals i els seus valors indispensables’ que vol fer reviure els grans musicals que més han marcat al llarg de la història i reflexionar sobre els valors indispensables que motiven per a transformar la societat.

Per a enguany es compta amb la participació dels alumnes del curs d’iniciació de salsa cubana i roda casino, que ballaran una coreografia de salsa improvisada estil ‘roda casino’, amb els seus professors Marc Bravo i Dana Uyén. També es podrà gaudir de la participació de l’Associació We Swing Pirineu amb una exhibició improvisada de Lindy Hop, a càrrec dels alumnes de l’Espai de Dansa que ja cursen el segon nivell.

El festival comptarà també com a ballarines convidades el grup jove de nivell avançat de ballet clàssic de l’escola de dansa Dansart Cerdanya de Puigcerdà, que realitzaran una exhibició de puntes del Quixot. Al respecte, la directora de l’Espai Municipal de Dansa, Eva Franquesa, explica que amb aquesta actuació “volem donar a conèixer les ballarins avançades i compartir entre nosaltres, però, sobretot, promoure el talent jove. Jo ja he tingut la sort de veure-les ballar i estem molt contents de tenir-les com a ballarines convidades d’enguany, és tot un honor”.

Com a cloenda del festival, tot l’alumnat de l’Espai Municipal de Dansa ballarà el flashmob de Grease que ja es va ballar en el dia de la celebració del Dia Internacional de la Dansa d’aquest any.

Des de l’equip de l’Espai Municipal de Dansa “volem felicitar a cadascú dels ballarins i ballarines que fan possible aquest espectacle de fi de curs pel seu esforç i agrair a les famílies la seva implicació. Estem molt orgullosos del nostre alumnat”.

“Amb aquest espectacle de dansa es vol ensenyar, entre d’altres, el valor de l’esforç, saber el que costa aconseguir de vegades les coses i que cal estar preparats i preparades per als reptes, com diu Sòfocles ‘L’èxit depèn de l’esforç’”.