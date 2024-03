Escaldes: El pàrquing del Falgueró guanya espai i tindrà una seixantena de places més

Render exterior de l’aparcament del Falgueró (comuee)

El pàrquing del Falgueró, a Escaldes-Engordany, guanya més espai a la primera planta, el que permetrà tenir una seixantena de places més d’aparcament. La modificació del projecte inicial és possible perquè un cop començats els treballs d’excavació s’ha observat que en una part del subsol no hi havia roca, sinó runa, el que permet fer guanyar espai a la primera planta. És per aquest motiu que el Comú ha decidit ampliar el projecte per a dotar la zona de més places d’aparcament sense que això signifiqui pujar en alçada l’edifici. Cal recordar que el projecte inicial de l’aparcament incloïa un total de 290 places (fins ara n’hi havia 140), de manera que amb la nova planta la xifra s’incrementarà fins a les 350.

El Comú d’Escaldes planteja la possibilitat que aquesta nova zona pugui dedicar-se al dipòsit municipal de cotxes, tal com es fa en altres grans ciutats. Això permetria deslliurar la planta -1 de Caldea i guanyar places d’aparcament “en un lloc molt cèntric i molt concorregut”, tal com ha detallat la cònsol major, Rosa Gili. A més, ha recordat que el fet de tenir un aparcament de propietat comunal permet a la corporació estalviar-se el lloguer i que tot el que es recapti vagi directament a les arques públiques. Així mateix, la cònsol major també ha explicat que les plantes de l’aparcament són més altes del que demana la normativa per tal que, si algun dia es vol, l’edifici es pugui reconvertir i donar-li un altre ús.

La inclusió de la nova planta farà incrementar el cost total de l’obra aproximadament un 15%. Amb tot, la corporació considera que es tracta d’una oportunitat, ja que malgrat l’augment del pressupost, el cost final per plaça es redueix. A més, es tracta d’una zona mancada de places d’aparcament i en la qual són molt necessàries, atesa la immediatesa de l’hospital. “Guanyem més zones d’aparcament per un preu molt reduït, el que fa que el preu del metre quadrat baixi”, ha explicat el conseller d’aparcaments, Marc González.

La inclusió de la nova planta farà allargar una mica els terminis inicials de l’obra. En concret, es calcula que s’allargaran dos mesos més i que, per tant, el nou aparcament podrà ser una realitat a inicis de l’any vinent.