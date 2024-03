La Diputació de Lleida incorpora 22,6 M€ de romanents de tresoreria al pressupost i la Seu se’n beneficiarà

Ple de març de la Diputació de Lleida (Diputació)

El Ple de la Diputació de Lleida, presidit per Joan Talarn, ha aprovat aquest dijous la modificació del pressupost amb una ampliació total de 22,6 M€ provinents de romanents de tresoreria del Compte General de la Diputació (18,6 M€); 626.000 € del Patronat de Promoció Econòmica; 924.000 € del Patronat de Turisme, i 1.975.000 € de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Es tracta, segons ha explicat el diputat de Finances, Marc Baró, “d’una modificació ambiciosa i d’acord amb l’esperit d’agilització i simplificació administrativa que busquem en l’actual mandat”, que vol “donar força a programes d’acció inicialment dotats i que ara podran disposar d’un millor finançament, com faran Turisme i IEI als municipis, i Promoció Econòmica al teixit empresarial, i molt especialment, aportar estabilitat al pressupost de la Diputació de Lleida en un moment de certa incertesa, sense pressupostos a la Generalitat i l’Estat”.

Amb aquesta nova aportació als pressupostos es pretén, entre d’altres, posar a zero el Pla d’Inversions Locals de l’any 2019, amb 1 M€, i el Pla d’Inversions Municipals 22-23, amb 3 M€. També s’actualitzaran les subvencions a consells comarcals per a inversions en equipaments de salut, que passarà de 50.000 € a quasi 700.000 €; s’incrementen en 131.000 € a l’alça altres partides com el programa de lluita contra la mosca negra; l’obertura d’una partida de 100.000 € per subvencionar federacions d’ateneus; 200.000 € per a l’Edifici polivalent II de la Universitat de Lleida; 2 M€ a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, per a la necessària reforma de l’àrea sociosanitària; 2,8 M€ als equipaments de Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, i complementació per als ajuts esportius.





Altres temes

Durant la sessió plenària també s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i el Conselh Generau d’Aran per a la construcció del Centre logístic de biomassa de Les (Val d’Aran), per un import total de 356.041,96 € distribuït entre les anualitats 2024 i 2025.

També s’ha donat el vistiplau al Compte General de la Diputació de Lleida corresponent a l’exercici 2022, pel que fa a la comissió Especial de Comptes, i l’acceptació de la delegació a la Diputació de Lleida a través de l’OAGRTL, efectuada per l’Ajuntament de Cabó (Alt Urgell), de la recaptació, en via executiva, de diversos ingressos de dret públic; i el de la Comunitat de Regants de la Sèquia dels Molins de la Pobla de Segur (Pallars Jussà), de la recaptació, en via voluntària i executiva, de les Quotes de Regants.