Els agricultors francesos segueixen tallant carreteres

A les 23:43h la càmera a l’Hospitalet exhibia una via desèrtica (Bison futé)

De Prada a Puigcerdà i de l’Hospitalet-près-l’Andorre vers al Pas de la Casa la circulació de vehicles continua tallada aquest divendres al vespre per les protestes dels agricultors francesos. Unes manifestacions que estan afectant a una gran part de la xarxa viària de l’Estat veí i, de retruc, als accessos que porten cap al Pas de la Casa.

Aquesta és una situació preocupant per al sector del comerç i de l’hostaleria del Principat d’Andorra que veurà com aquest cap de setmana no hi haurà l’afluència de visitants habitual a causa d’aquestes afectacions. Aquestes concentracions dels pagesos de França s’allargaran, segons les seves intencions, durant tot aquest cap de setmana.

És molt important per a tota aquella gent que vulgui desplaçar-se per aquestes zones de conflicte que cerquin informació del trànsit en temps real.