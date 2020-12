El MW Museu de l’electricitat estrena nova exposició

Aquest dijous ha tingut lloc al MW Museu de l’electricitat la inauguració de l’exposició “Déssine-moi l’écologie” en presència de la directora d’Activitats de Creixement de FEDA, Imma Jimenez, i el director del Departament de Sistemes educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny.

La mostra aborda qüestions relacionades amb la contaminació, la gestió de residus i la biodiversitat amb l’objectiu de conscienciar els joves sobre el canvi climàtic i animar-los a implicar-se més per un món sostenible.

Fruit de les bones relacions entre FEDA, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i Cartooning For Peace, un altre joc de l’exposició “Déssine-moi l’écologie” també estarà disponible durant els cursos escolars 2020-2021 i 2021-2022 per als centres educatius

d’Andorra que ho sol·licitin. En aquest cas, l’activitat anirà adreçada a alumnes de segona ensenyança, formació professional i batxillerat.

La directora d’Activitats de Creixement de FEDA, Imma Jimenez ha posat de manifest que aquesta exposició encaixa perfectament amb els valors de la companyia, ja que aborda aspecte com la sostenibilitat, eix estratègic de FEDA. També ha destacat la importància de promoure aquest tipus d’iniciatives per a conscienciar la societat de la problemàtica de l’emergència ecològica, a través dels onze panells que compta l’exposició amb un toc humorístic. Per altra banda, també ha destacat que amb la voluntat d’apropar la mostra a un major nombre de visitants, l’entrada al MW museu de l’electricitat serà gratuïta.

Per la seva banda, el director del Departament de Sistemes educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals, Josep Areny ha posat de manifest que aquesta exposició permet de treballar el tema de l’educació per al desenvolupament sostenible (EDD) i la competència científica dels alumnes per fomentar la seva responsabilitat en qüestions ambientals.

L’exposició va ser creada a principis del 2020 per Cartooning for Peace, una xarxa internacional de dibuixants de premsa decididament compromesos en la lluita pel medi ambient. De fet el MW Museu de l’electricitat en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Andorra, va acollir durant el 2019 l’exposició “Ça chauffe pour la planète” creada per la mateixa organització i va ser visitada per més de 2.100 persones, de les quals més de 1.100 van ser alumnes dels diferents sistemes educatius.

L’exposició es podrà visitar en els horaris habituals del MW Museu de l’electricitat (de dimarts a dissabte de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 18.30 hores, i els diumenges i festius de 10 a 14 hores), i l’entrada serà gratuïta.