Caldea convertirà l’emblemàtica torre en un hotel que inaugurarà l’any 2023

Caldea ha presentat aquest dijous un projecte transformador per a la història de la companyia: la construcció d’un hotel a la icònica torre de cristall, l’edifici més emblemàtic d’Andorra del qual se’n preveu la seva inauguració el gener del 2023. L’hotel esdevindrà la peça clau que convertirà Caldea en un veritable resort amb l’spa més gran del sud d’Europa, tractaments innovadors, dos restaurants i unes àmplies instal·lacions esportives. S’invertiran 9 milions d’euros i s’estima que gràcies a la incorporació de l’hotel, la facturació de la companyia podria arribar als 20 milions d’euros en el seu segon any d’activitat (2025).

La característica torre de cristall de Caldea, obra del reconegut arquitecte francès Jean-Michel Ruols i que ja és un símbol de país, es convertirà en un hotel de categoria 4 estrelles, eminentment orientat als adults i ideat per oferir una experiència wellness i lúdica, amb programes de ‘retreat’ de tres a cinc dies de durada.

Resort de 3.000 m2

El resort hoteler ocuparà la torre i un bloc situat al centre de l’edifici, en total 3.000 m2, i s’hi podrà accedir des de l’exterior, pel passatge del riu. En total, tindrà 45 habitacions, de les quals tres suites deluxe. Totes elles disposaran d’aigua termal, protagonista en dutxes i banyeres imponents, que conviuran de manera integrada amb la tecnologia i els elements de domòtica. El nou hotel s’ha concebut tenint present l’eficiència energètica, en una aposta per la sostenibilitat mediambiental.

El nou projecte de negoci de Caldea s’integra dins del pla estratègic 2020-2025, es va començar a gestar l’any 2018 i ha estat validat per la consultora externa Cushman, especialitzada en hoteleria. Aquesta unitat de negoci serà el pilar per “seguir evolucionant i continuar generant experiències úniques als visitants del país”, ha exposat el director general de Caldea, Miguel Pedregal. Per tot plegat, aportarà “singularitat i notorietat”, ha afegit.

Compromís amb el sector hoteler d’Andorra

El màxim responsable de Caldea ha explicat que, amb la incorporació de l’hotel, el centre termal mantindrà el ferm compromís de continuar col·laborant i comercialitzant l’oferta termolúdica dels spas conjuntament amb els hotels de la parròquia i de la resta d’Andorra.

Inversió de 9 milions i alta rendibilitat

El pla de negoci planteja una inversió global de 9 milions d’euros, dels quals aproximadament 5 milions es destinaran a la construcció de l’hotel; 2,5 milions a renovar el vidre de la façana de l’edifici; i la resta als ascensors, mobiliari, habilitar les instal·lacions i els circuits d’aigua termal.

El nou resort garanteix la viabilitat i la rendibilitat econòmica i contribuirà, segons les previsions, a elevar la xifra de negoci fins els 20 milions d’euros, un 20% més que l’ingrés assolit l’any 2019. En total, ha exposat Pedregal, “l’objectiu marcat al segon any de posada en marxa de l’hotel és assolir un EBITDA de 5 milions d’euros, fet que garanteix la perdurabilitat i l’evolució positiva del negoci”.

El projecte del nou hotel, cridat a convertir-se en el nou emblema del centre d’Andorra, està conceptualment enllestit, però cal que sigui aprovat per la Junta General d’Accionistes que se celebrarà al febrer. L’objectiu és licitar l’obra i iniciar-ne la construcció el 2021, amb la vista posada al 2023 com a data per a la seva inauguració.

Presentació davant autoritats i els principals operadors de turisme

La presentació del projecte ha tingut lloc aquest dijous als Cinemes illa Carlemany, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Turisme, Verònica Canals; el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku i els consellers del Comú d’Escaldes-Engordany, del consell d’administració de Caldea i dels principals operadors de turisme i comerç del país.

Durant la seva intervenció, la presidenta del consell d’administració de Caldea, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha recordat que, l’any 1994, Caldea va revolucionar l’experiència en les aigües termals, introduint el concepte de termoludisme. Pràcticament 30 anys després, “ha arribat el moment de tornar a marcar la diferència”, ha destacat. Tanmateix, Gili ha remarcat que aquest nou projecte “contribuirà al creixement de la parròquia i del país i serà un impuls que també aportarà nous llocs de treball”.