El Govern i Encamp signen un conveni per a disposar d’un alberg provisional en cas d’emergència

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, han signat aquest dijous al Pas de la Casa un conveni de col·laboració que permetrà disposar d’un alberg provisional al Centre Esportiu de la localitat per allotjar temporalment persones en situacions de vulnerabilitat a causa d’una emergència.

La iniciativa forma part d’un projecte impulsat pel departament de Protecció Civil que busca disposar d’un desplegament estratègic d’aquest tipus d’albergs provisionals. L’objectiu s’emmarca en les accions de prevenció i planificació que es duen a terme des d’aquest departament amb la col·laboració d’altres administracions públiques per anticipar-se a situacions excepcionals o d’emergència. La Creu Roja Andorrana s’encarrega de donar suport logístic.

Així, tal com ha destacat Rossell, “es vol estar preparats per donar una resposta adaptada i organitzada en cas de necessitar aquest tipus d’equipament en qualsevol part del territori nacional”. En aquest sentit, s’ha prioritzat el Pas de la Casa donades les particularitats de la carretera que l’uneix amb França –especialment a l’hivern–.

La instal·lació podrà acollir fins a 100 persones en situacions de vulnerabilitat provocades principalment per grans nevades tot i que no també podrien activar-se en altres emergències. Consta d’espais de descans, assistència mèdica, higiene, restauració i lleure.

Per la seva banda, el Comú d’Encamp ha cedit a banda de les instal·lacions, els espais necessaris per emmagatzemar el material i així facilitar-ne una ràpida distribució i col·locació en cas de ser necessari. Mas ha afegit que “també posem a disposició el nostre personal operatiu per les tasques es puguin necessitar”.