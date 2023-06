El GRECO fa lleus observacions, però no “pinta” la cara a Andorra

Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa

El Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d’Europa ha constatat diversos avenços en la lluita contra la corrupció per part d’Andorra. Així ho corrobora en el segon informe de conformitat, fet públic aquest dimecres, corresponent al quart cicle d’avaluació. El quart cicle d’avaluació del GRECO se centra en la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, els batlles i els fiscals.

Es recorda que Andorra és membre del Grup d’Estats contra la Corrupció des del 2005 i des de llavors ja ha completat el primer, el segon i el tercer cicle d’avaluacions. La visita per a preparar el quart informe d’avaluació va tenir lloc el novembre del 2016 i el document es va fer públic el novembre del 2017.

Fins al moment s’han dut a terme els informes de conformitat primer (el 2020) i l’intermedi (el 2021), que han anat avaluant successivament les mesures preses per les autoritats nacionals per tal d’aplicar les recomanacions de l’organisme. El primer va resultar globalment insatisfactori, mentre que l’intermedi va millorar i es va considerar que hi havia un compliment suficient.

Ara, amb aquest segon informe de conformitat –aprovat pel GRECO en la seva 94a reunió plenària del 5 i 9 de juny d’enguany–, s’analitzen els avenços fets des de l’intermedi, mitjançant l’estudi d’informació addicional. Així doncs, el present informe de conformitat conclou que el país ha aplicat o tractat de manera satisfactòria vuit de les tretze recomanacions que conté l’informe d’avaluació del quart cicle. De les altres recomanacions, quatre han estat aplicades parcialment i una no s’ha aplicat.

D’aquesta manera, es constata una millora en relació amb l’informe intermedi, quan es van complir satisfactòriament cinc de les tretze recomanacions; set parcialment i una no es va aplicar.

Entrant al detall, pel que fa a les recomanacions satisfactòries, es mantenen les de l’anterior informe; com ara plantejar-se la introducció d’un procediment de consulta pública en el marc dels treballs legislatius. Ara, a més, en aquest segon informe han millorat, passant de compliment parcial a satisfactori, les recomanacions 3a, 5a i 6a.

La 3a recomanació estableix que s’ha d’afegir l’obligació d’indicar qualsevol conflicte entre els interessos privats específics d’un conseller general i el tema examinat en el marc d’un procediment parlamentari. La 5a estableix que es prenguin mesures per a garantir un control i una aplicació apropiats de les futures obligacions de declaració i de les normes de conducta dels parlamentaris.

I, finalment, la 6a recomanació se centra en la importància de prendre mesures de formació i sensibilització adreçades als parlamentaris en relació amb la conducta que s’espera per part seva en matèria de deontologia i declaració d’interessos i que puguin gaudir d’assessorament confidencial al respecte.

Pel que fa a les que es compleixen parcialment, el GRECO reconeix avenços significatius en qüestions vinculades al parlamentarisme i a la justícia que s’han d’anar desplegant per al seu compliment completament satisfactori. En aquest sentit, l’organisme destaca que actualment hi ha un codi de conducta en vigor per als consellers generals; el qual defineix els principis d’integritat aplicables als parlamentaris, introdueix l’obligació de declarar els conflictes d’interessos i organitza els mecanismes destinats a facilitar l’aplicació del codi (formació dels parlamentaris, possibilitat de sol·licitar assessorament confidencial, i control i sancions). A més, el Grup d’Estats contra la Corrupció valora que s’hagin introduït mesures per a augmentar la transparència del procés legislatiu, inclosa una plataforma en línia per a la participació ciutadana.

A l’informe també es valora positivament que s’hagi establert la formació en ètica i integritat per a jutges i fiscals, i que s’estigui estudiant el desenvolupament d’un sistema d’assessorament confidencial sobre qüestions d’ètica.

Finalment, el GRECO, com a punt a aplicar, considera que la composició del Consell Superior de Justícia encara s’ha de modificar per tal de garantir una representació adequada dels membres del poder judicial elegits pels seus companys.

El Grup d’Estats contra la Corrupció ha convidat a Andorra a sotmetre un informe sobre els progressos fets en l’aplicació de les recomanacions pendents, abans del 30 de juny del 2024.