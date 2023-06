Àustria i Andorra reforcen relacions

Peter Launsky-Tieffenthal a l’esquerra i al seu davant Imma Tor (SFGA)

El secretari general de Relacions Exteriors d’Àustria, Peter Launsky-Tieffenthal, s’ha desplaçat aquest dimecres en visita oficial a Andorra on s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba. La visita té com a objectiu estrènyer els múltiples llaços de cooperació entre els dos països.

En aquest sentit, Tor i Launsky-Tieffenthal han aprofitat aquesta trobada per a tractar les temàtiques bilaterals d’interès comú i reforçar les bones relacions en matèria econòmica explorant la possibilitat de començar a negociar un conveni per a evitar la doble imposició (CDI).

Aquesta visita té lloc poques setmanes després que el secretari d’Estat de Finances d’Àustria, Florian Tursky, visités el Principat i la constatació que cada cop hi ha més empreses austríaques que treballen a Andorra. Per aquest motiu, el secretari general té previst reunir-se aquest proper dijous amb el ministre de Finances, Ramon Lladós, i la ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol.

Durant la reunió d’aquest dimecres, els dos representants han intercanviat impressions sobre la importància del desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic, emplaçant-se a seguir compartint experiències en qüestions com el turisme sostenible. Andorra, de la mateixa manera que Àustria, considera de cabdal importància treballar per a reforçar la seva posició com a destí sostenible i respectuós amb el medi ambient. La ministra i el general han destacat el paper que poden jugar els territoris de muntanya durant la COP28 a través de l’Aliança per les Muntanyes (Mountain Partnership).

Durant la reunió amb el secretari d’Estat Landry Riba, Launsky-Tieffenthal ha pogut conèixer l’estat de la negociació amb la Unió Europea per a l’assoliment d’un Acord d’associació.